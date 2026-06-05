Iñaki Ortega, economista: “Hoy ser CEO se ha convertido en una profesión de riesgo”

Iñaki Ortega (Bilbao, 1972), considera que ocupar la máxima responsabilidad ejecutiva en una empresa se ha transformado en una profesión en riesgo de extinción. Ya no solo son los resultados, recuerda el economista y director general de Llorente & Cuenca (LLYC) en Madrid: los CEOs viven sometidos a un escrutinio permanente, donde una mala decisión, una polémica en redes, o un error fuera de la oficina pueden acabar con una carrera. Ningún lider es intocable y cualquier movimiento está sometido al juicio público.

Ortega, cuya carrera ha sido marcada por asesorar al núcleo fuerte del Ibex 35, ha conversado con EL PERIÓDICO tras estrenar su último libro, ¿De verdad quieres ser CEO? Liderazgo Audaz, publicado por la Editorial Almuzara, una nueva guía para evitar la extinción del consejero delegado (CEO) en la era de la inteligencia artificial (IA), las redes sociales, y los fuertes cataclismos en el tablero geopolítico.

Los fracasos más recientes en la memoria del público empezaron fuera de la oficina. El despido fulminante del CEO de Nestlé, Laurent Freixé, por mantener una relación romántica con una empleada, o el famoso escándalo ‘Kiss Cam’ entre Andy Byron, el director ejecutivo de Astronomer, y su jefa de recursos humanos, Kristin Cabot, en pleno verano en un concierto de Coldplay. Según Ortega, el tipo de directivo que se quedará obsoleto en los próximos años, es aquel CEO “soberbio y ególatra que cree que lo sabe todo”.

Pero también hay casos de éxito en las salas de reuniones por toda España. Desde Toni Ruiz, el consejero delegado de Mango, hasta Juan Santamaría, su equivalente al frente de ACS. España no adolece de ambición empresarial. “Contamos con directivos de primer nivel internacional”, señala. Pero el país sí sufre de una creciente desconfianza hacia empresarios y directivos que, a su juicio, amenaza con erosionar las vocaciones de liderazgo del futuro. Por eso, ha construido un manual para afrontar el juicio público en tiempos de caos.

Pregunta. Después de años analizando empresas, emprendimiento y dirección ejecutiva, ¿qué le llevó a sentarse a escribir este libro precisamente ahora?

Respuesta. Veía dos cosas. Por un lado, que todo el mundo quiere ser CEO: es una profesión de moda y cualquiera firma como CEO o tiene una empresa en la que es CEO. Pero pocas personas se han parado a reflexionar sobre lo que realmente significa ocupar ese puesto. Y lo que yo veía es que cada vez es más exigente. Por otro lado, quería poner en valor el trabajo de los directivos en un momento en el que la corrupción, el enchufismo y la desconfianza hacia los líderes han deteriorado su imagen. Quería demostrar justo lo contrario: que llegar a CEO exige mérito, capacidad y un rendimiento extraordinario.

P. Hoy un CEO puede perder el puesto por malos resultados, por un problema de gobernanza o incluso por una crisis reputacional desencadenada en redes. ¿Nunca ha sido tan difícil mantenerse al frente de una gran compañía?

R. Sin duda es el momento más difícil para ser directivo. Antes rendías cuentas principalmente a accionistas y propietarios, y los resultados económicos eran el gran criterio de evaluación. Hoy el escrutinio es absoluto. Te juzgan los trabajadores, los proveedores, las administraciones, la opinión pública y cualquiera que tenga una cuenta en redes sociales. Una crisis puede surgir en cualquier momento y por motivos que van mucho más allá de los resultados financieros. Esa exigencia explica que los CEOs duren menos y que cada vez sea más difícil encontrar candidatos para ocupar esos puestos.

Antes los CEOs estaban muchos años en el puesto. Una vez que llegaban a CEO era casi la estación terminal. Pero hoy, la duración media ha bajado muchísimo. Los despidos son muchísimos, ceses, bajas por estrés... Es una exigencia absoluta ser CEO.

'¿De verdad quieres ser CEO? Liderazgo Audaz' de Iñaki Ortega. / EDITORIAL ALMUZARA

P. Si tuviera que señalar una sola equivocación que explica buena parte de los fracasos de los CEOs actuales, ¿cuál sería?

R. El principal error es pensar que esto sigue siendo business as usual, que nada ha cambiado. Muchos directivos siguen liderando para una sociedad que ya no existe. La sociedad ha cambiado radicalmente y se ha vuelto mucho más irreverente: nadie es intocable. Hay CEOs que continúan actuando con esquemas de otra época sin darse cuenta de que ahora cualquier comportamiento puede ser juzgado públicamente. Quienes no entienden ese cambio acabarán provocando justo el efecto contrario al que buscan.

P. En Liderazgo audaz sostiene que la audacia es una condición indispensable para dirigir una empresa hoy. ¿Qué decisiones especialmente audaces deberían estar tomando hoy los CEOs que no están tomando?

R. Muchos están retrasando decisiones relacionadas con los cambios tecnológicos, los cambios sociales y la comunicación. Se utiliza la IA como excusa para no afrontar las transformaciones que deberían haberse acometido hace tiempo. También se siguen manteniendo estructuras demasiado verticales cuando las organizaciones tendrán que ser mucho más líquidas y flexibles. Y, además, los CEOs tendrán que asumir un papel mucho más activo en la comunicación. Yo incluso defiendo que el CEO del futuro se parecerá más a un director de comunicación o de marketing que al perfil tradicional.

P. ¿Cuál es hoy la mayor amenaza para los líderes empresariales: el auge de la IA, la geopolítica o la propia velocidad del cambio?

R. Más que la IA o la geopolítica, la principal amenaza es la parálisis por el análisis. Hay directivos que creen que necesitan más datos, más información y más tiempo antes de decidir. Pero el entorno cambia tan rápido que esperar puede ser fatal. La procrastinación es el gran riesgo. Como dice la frase, o te sientas a la mesa, o eres el menú. Los líderes que se quedan eternamente analizando acabarán siendo devorados por quienes sí toman decisiones.

P. ¿Qué tipo de CEO quedará obsoleto con la irrupción de la IA?

R. El CEO soberbio y ególatra que cree que lo sabe todo. El que piensa que haber llegado a la cima le permite vivir de sus experiencias pasadas y de certezas acumuladas. La IA castigará precisamente a quienes sobrevaloren sus capacidades. Sobrevivirá quien aprenda a desaprender, quien acepte que muchas de las recetas del pasado ya no sirven y mantenga la humildad intelectual para seguir aprendiendo.

P. ¿Qué competencias humanas seguirán siendo irremplazables en los máximos ejecutivos?

R. La escucha activa será fundamental. Durante mucho tiempo se habló de la visión estratégica del CEO, pero yo creo que el liderazgo del futuro estará basando en la audición, en la capacidad de escuchar. También serán esenciales la humildad, el reconocimiento de que uno no sabe de todo y la capacidad de rodearse de gente mejor que uno mismo. Los mejores líderes serán cada vez más corales y menos individualistas.

P. Y por último, ¿merece la pena querer ser CEO?

R. Sí, merece la pena. Es una profesión exigente, pero también una profesión que cambia las cosas. Las empresas son mejores cuando tienen buenos CEOs y los países también progresan cuando cuentan con buenos líderes empresariales. España necesita buenos CEOs y personas dispuestas a asumir esa responsabilidad porque su trabajo termina mejorando la vida de mucha gente.

La presentación ha contado con intervenciones de varios pesos pesados del tejido empresarial: Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que destacó el carácter ágil y accesible del libro; Elena Sanz, CEO de Mapfre, que reivindicó la audacia que exige gestionar grandes crisis; y Josu Jon Imaz, que compartió algunas de las decisiones más arriesgadas de su trayectoria al frente de Repsol.