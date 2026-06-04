Hacienda activará este viernes la elaboración de los Presupuestos de 2027

El Ministerio de Hacienda dará este viernes, 5 de junio, el primer paso formal para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Así lo ha avanzado el ministro Arcadi España antes de comparecer en la Comisión de Hacienda del Congreso, donde ha confirmado que la orden ministerial que fija las instrucciones para que los departamentos comiencen a preparar sus cuentas se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

“Mañana se publica”, ha señalado España a los medios, en referencia a la orden de elaboración presupuestaria. Con este trámite, el Gobierno pone en marcha oficialmente el proceso para diseñar el proyecto de cuentas públicas del próximo ejercicio, tal y como había anunciado el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Ejecutivo pretende retomar así la tramitación presupuestaria después de varios ejercicios con las cuentas prorrogadas. Los Presupuestos actualmente vigentes son los de 2023, que se han mantenido en vigor de forma automática ante la falta de un nuevo proyecto aprobado. El Gobierno ha atribuido esta situación a diferentes circunstancias políticas y económicas, entre ellas el contexto internacional, las dificultades parlamentarias y varios episodios extraordinarios que han condicionado la acción presupuestaria.

El calendario que maneja Hacienda pasa ahora por actualizar durante este mes de junio el cuadro macroeconómico, un paso previo a la presentación de los objetivos de estabilidad y del techo de gasto. Según el esquema habitual, esas referencias deberían abordarse antes del verano, mientras que el proyecto de Presupuestos tendría que llegar en el segundo semestre del año. La Constitución establece que el Gobierno debe presentar el proyecto de cuentas antes del 30 de septiembre.

España ha asegurado que el objetivo del Ejecutivo es llevar al Congreso unos Presupuestos que “nazcan del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad compartida” con el conjunto de las fuerzas parlamentarias. El ministro ha subrayado que el Gobierno buscará apoyos para unas cuentas que ha definido como “profundamente sociales” y orientadas a proteger a la mayoría social.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda, España ha enmarcado la elaboración presupuestaria dentro de las seis prioridades de su departamento: monitorizar el impacto económico y social de las tensiones internacionales, presentar las cuentas de 2027, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, avanzar en un sistema tributario más progresivo y eficiente, reformar la financiación autonómica y culminar la ejecución del plan de recuperación.

Da prioridad a la vivienda

Una de las principales prioridades del proyecto será la vivienda. El titular de Hacienda ha afirmado que esta materia tendrá un papel central en las cuentas de 2027 y ha prometido impulsar “el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda” de la historia democrática del país. El Ejecutivo pretende situar esta política como uno de los ejes del nuevo presupuesto, en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda y el incremento de los precios.

Junto a la vivienda, España ha destacado otros objetivos económicos y territoriales. El ministro ha asegurado que el Gobierno continuará reduciendo el déficit público y mantiene la previsión de culminar la legislatura con una deuda inferior al 100% del PIB. También ha avanzado que el Ejecutivo abordará la reforma del sistema de financiación autonómica, una iniciativa que ha vinculado a un proceso de “justicia territorial”.

El ministro ha recordado que Hacienda presentó en enero una propuesta integral de reforma del modelo ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha llamado a las comunidades autónomas a sentarse a negociar. Según España, el planteamiento busca reforzar la suficiencia financiera de las autonomías, aumentar su corresponsabilidad fiscal y reducir las diferencias de financiación entre territorios. El objetivo del Gobierno es que el nuevo sistema pueda estar en vigor el 1 de enero de 2027.

En paralelo, Hacienda defiende la condonación de deuda autonómica como una medida “extraordinaria, responsable y no recurrente”. España ha señalado que el Estado asumirá más de 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades, lo que, según sus cálculos, permitirá ahorrar entre 6.000 y 7.000 millones en intereses para destinarlos a servicios públicos como sanidad, educación o dependencia.

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El Gobierno encara esta negociación con un Congreso fragmentado y con la necesidad de articular una mayoría suficiente para sacar adelante las cuentas. La publicación de la orden ministerial no garantiza por sí sola la aprobación de los Presupuestos, pero sí activa el procedimiento interno para que los ministerios elaboren sus propuestas y Hacienda pueda construir el proyecto final.