La CIAF propone dos laboratorios independientes para analizar los carriles fracturados del accidente de Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha propuesto al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (Cenim) y a la entidad privada Aimen Centro Tecnológico como laboratorios independientes para realizar los análisis metalúrgicos de los carriles fracturados en el accidente ferroviario de Adamuz.

La propuesta ha sido comunicada al juzgado número 2 de Montoro, que lleva el caso, a través de la Guardia Civil y está pendiente de la autorización judicial para su adjudicación definitiva, así como la autorización para el traslado y manipulación de las muestras. Según la comunicación al juzgado de la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, el expediente se ha tramitado como contrato de servicios por procedimiento negociado sin publicidad y con carácter urgente.

Uno de los trenes accidentados en Adamuz. / CÓRDOBA

El contrato busca que dos laboratorios independientes realicen ensayos en paralelo para reforzar la fiabilidad de los análisis. Sin embargo, al existir un único lote de muestras, algunas actuaciones solo podrá ejecutarlas un laboratorio, como las pruebas no destructivas iniciales —inspección visual, fotografías o escaneo— y la extracción de probetas, que implica cortar y alterar las muestras de forma irreversible. En esos casos, un técnico del segundo laboratorio podrá supervisar los trabajos y recibirá copia de las imágenes o inspecciones realizadas. Una vez extraídas las probetas, ambos laboratorios podrán efectuar el resto de ensayos de forma paralela e independiente. Por ello, el contrato se ha dividido en dos lotes.

El lote 1 correspondería a Aimen, laboratorio privado con sede en O Porriño (Pontevedra), que se encargaría de las pruebas no destructivas iniciales sobre los carriles, la extracción de probetas y parte de los ensayos posteriores. En su web oficial, Aimen se define como una asociación empresarial privada sin ánimo de lucro.

El lote 2 correspondería a Cenim, entidad pública adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y con sede en Madrid, que supervisaría esos trabajos y realizaría ensayos paralelos sobre otro lote de probetas.

Laboratorios con experiencia y sin conflicto de intereses

Inicialmente fueron propuestas por la CIAF tres entidades, pero una de ellas desistió antes de la celebración de la junta de contratación, por lo que el procedimiento continuó con las otras dos. La CIAF señala que ambos laboratorios "cuentan con los medios, la acreditación y la experiencia necesaria, y no incurren en ningún conflicto de intereses con las entidades y empresas involucradas en el accidente, ni tampoco relacionadas con las obras de renovación de la línea afectada".

La adjudicación definitiva, no obstante, depende del visto bueno del juzgado que instruye la investigación del accidente de Adamuz. La CIAF recuerda que las muestras de carril están bajo control judicial, por lo que será necesaria autorización para su traslado, entrega a los laboratorios, extracción de probetas y realización de los ensayos.