La OCDE eleva al 2,2% el crecimiento de la economía española en 2026 y la mantiene a la cabeza de la eurozona

La economía española volverá a destacar en 2026 entre las grandes economías europeas pese al deterioro del contexto internacional. La OCDE prevé que el PIB de España avance un 2,2% este año, casi el triple que la media de la zona euro, situada en el 0,8%, y muy por encima de Alemania y Francia, ambas con un crecimiento esperado del 0,7%, y de Italia, con un 0,5%.

La nueva edición semestral de las Perspectivas Económicas de la OCDE incorpora el impacto de la guerra en Oriente Medio, en particular las restricciones al tráfico por el estrecho de Ormuz y el encarecimiento de la energía y otros insumos básicos. En este escenario, el organismo anticipa una moderación del crecimiento mundial, pero mantiene a España como una de las economías avanzadas con mayor dinamismo.

Además, la OCDE revisa al alza la previsión española para 2026, desde el 2,1% estimado en marzo hasta el 2,2%, y mantiene en el 1,7% su cálculo para 2027. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca que "España es la única gran economía de la zona euro cuya previsión mejora para este ejercicio".

El informe atribuye la resistencia de la economía española a la fortaleza de la demanda interna. El consumo privado seguirá apoyado en la creación de empleo y en el crecimiento de las rentas, mientras que la inversión se beneficiará del despliegue de proyectos financiados con fondos europeos. La OCDE también constata que la actividad se ha mantenido sólida: el PIB creció un 2,7% interanual en el primer trimestre de 2026, por encima de la mayoría de socios europeos.

El mercado laboral aparece de nuevo como uno de los principales motores del crecimiento. El organismo destaca el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social, que avanzaron un 2,4% interanual en abril, y prevé que el paro siga reduciéndose gradualmente, desde el 10,2% estimado para 2026 hasta el 9,8% en 2027.

Recomienda reducir el déficit

En materia fiscal, España combina el mayor crecimiento entre las grandes economías europeas con una senda de reducción del déficit y de la deuda. La OCDE prevé que el déficit público se sitúe en el 2,2% del PIB tanto en 2026 como en 2027, mientras que la deuda bajo la definición de Maastricht bajará del 100% del PIB, hasta el 98,5% este año y el 97,3% el próximo.

Pese a la mejora de las previsiones, la OCDE introduce una advertencia al Gobierno en materia fiscal: España debe aprovechar el actual dinamismo de la actividad para acelerar la reducción del déficit y reconstruir márgenes presupuestarios. El organismo prevé que el desequilibrio público se sitúe en el 2,2% del PIB tanto en 2026 como en 2027, mientras que la deuda bajo el criterio de Maastricht continuará bajando, hasta el 98,5% este año y el 97,3% el próximo. Sin embargo, considera que esta senda debería reforzarse para colocar la deuda en una trayectoria “firmemente descendente” y preparar las cuentas públicas ante el aumento del gasto asociado al envejecimiento de la población.

La otra cara de la moneda es la inflación. La OCDE calcula que el encarecimiento de la energía elevará temporalmente el índice armonizado de precios hasta el 3,3% en 2026, antes de moderarse al 2,9% en 2027 conforme se disipen los efectos energéticos. En este punto, el Ministerio de Carlos Cuerpo subraya que las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra en Oriente Medio ayudan a contener las presiones inflacionistas y a proteger a hogares y empresas.

El organismo cifra ese paquete temporal de apoyo en 5.000 millones de euros, equivalente al 0,3% del PIB, con rebajas fiscales y de impuestos especiales, además de ayudas dirigidas a los sectores más afectados. Por ello, la OCDE defiende que las ayudas para amortiguar el impacto de los precios energéticos sean temporales y estén mejor dirigidas a los colectivos vulnerables, con el fin de limitar su coste fiscal.

Debilidad en la UE

La OCDE ha rebajado ligeramente sus previsiones para la economía mundial en 2026 por el impacto de la guerra en Oriente Medio, aunque mantiene como escenario central una resolución relativamente rápida del conflicto. Bajo esa hipótesis, el desbloqueo progresivo del estrecho de Ormuz permitiría una moderación de los precios de la energía desde mediados de año y limitaría el daño sobre la actividad global.

En ese escenario más favorable, el crecimiento mundial se situaría en el 2,8% en 2026, una décima menos de lo previsto en marzo, tras el 3,4% registrado en 2025. Para 2027, la OCDE espera una recuperación hasta el 3,1%, una décima más que en su anterior estimación. El organismo subraya, no obstante, que la incertidumbre sigue siendo elevada y por eso plantea también un escenario alternativo de perturbaciones prolongadas.

Si no hubiera un acuerdo de paz al menos hasta finales de 2026, la economía global sufriría una fuerte ralentización. En ese caso, el crecimiento bajaría al 2,1% este año y al 1,8% en 2027, con riesgo de recesión en varios países, aumento del desempleo y más presiones inflacionistas por la escasez de carburantes y fertilizantes del golfo Pérsico. Las economías asiáticas y los países en desarrollo serían los más vulnerables por su mayor dependencia energética y menor capacidad de protección social.

Noticias relacionadas

Por países, la OCDE ha rebajado sus previsiones para buena parte de las grandes economías europeas, con la excepción de España, para la que mejora una décima su estimación de crecimiento en 2026, hasta el 2,2%, muy por encima del 0,8% previsto para la zona euro. En Estados Unidos, el PIB avanzaría un 2% este año y un 1,8% en 2027, apoyado por la inversión en inteligencia artificial, mientras que China crecería un 4,5% en 2026 y un 4,3% el próximo año, amortiguando el encarecimiento energético con renovables y reservas.