El Gobierno anuncia más 162 millones en ayudas para semiconductores, IA, cuántica y robótica

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que el Gobierno aprobará durante este mes de junio más de 162 millones de euros en ayudas destinadas a la creación de infraestructuras de investigación, ensayo y experimentación en tecnologías de uso dual.

López ha avanzado la medida durante un encuentro con la prensa celebrado con motivo de la inauguración de South Summit 2026, el evento internacional de emprendimiento que reúne en Madrid a instituciones públicas, startups, inversores y corporaciones con el objetivo de impulsar la innovación y el ecosistema emprendedor.

El ministro ha definido estas ayudas como “un nuevo paquete de estímulo a la innovación” orientado a reforzar las capacidades industriales en ámbitos tecnológicos considerados disruptivos y estratégicos, entre ellos los semiconductores, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la conectividad y la robótica.

Según ha explicado, las convocatorias tendrán una doble finalidad. Por un lado, permitirán crear infraestructuras de investigación en universidades públicas, organismos públicos de investigación y centros públicos de I+D. Por otro, financiarán infraestructuras de ensayo y experimentación en centros tecnológicos de ámbito estatal y en empresas.

Las ayudas oscilarán entre los 900.000 euros y los 8 millones de euros, en función del presupuesto de cada proyecto. Las propuestas serán evaluadas atendiendo a criterios como su potencial transformador, la solidez técnica o el impacto previsto en el ecosistema regional en el que se desarrollen. Los proyectos seleccionados deberán ejecutarse en un plazo máximo de 24 meses desde la resolución de la concesión.

Durante su intervención en la inauguración de South Summit, López también ha reivindicado la posición económica de España y ha destacado los últimos datos de la OCDE, que elevan del 2,1% al 2,2% la previsión de crecimiento del país para 2026. Según el ministro, España se mantiene así como la economía que más crece entre las grandes economías europeas.

“Eso no es casualidad”, ha defendido López, que ha atribuido estos datos a “una apuesta de país” por liderar la transformación ecológica y digital. A su juicio, esa estrategia, apoyada por los fondos europeos de recuperación, ha permitido invertir miles de millones de euros en el ecosistema innovador y mejorar la competitividad del país.

El ministro ha señalado también el impacto de programas como Kit Digital, que, según ha indicado, ha permitido digitalizar a un millón de pymes y autónomos. Asimismo, ha subrayado el papel de la conectividad, la disponibilidad de talento, las infraestructuras y la energía limpia y barata como factores que están atrayendo nuevas inversiones a España.

López ha defendido además la intervención pública en tecnologías disruptivas como la 'deep tech' o la computación cuántica, ámbitos en los que, según ha apuntado, todavía resulta difícil captar inversión privada. En este contexto, ha reivindicado el papel del “Estado emprendedor” para apoyar a startups estratégicas y evitar que abandonen el país.

El ministro ha recordado que el Gobierno cuenta con estrategias nacionales en tecnologías cuánticas e inteligencia artificial, dotadas con 800 millones y 1.500 millones de euros, respectivamente. En el caso de la IA, ha mencionado iniciativas como las cátedras universitarias, el programa Generación IA, dotado con 274 millones para atraer expertos de universidades extranjeras, el Observatorio y la Carta de Derechos Digitales, la Aesia y el modelo de lenguaje público y abierto Alia.

La OTAN se acerca a los emprendedores

South Summit Madrid, que se celebra del 3 al 5 de junio bajo el lema ‘AI Convergence’, reunirá a más de 7.000 startups y más de 2.000 inversores. El encuentro abordará la inteligencia artificial desde distintas perspectivas, desde los chips y la infraestructura que la hacen posible hasta su impacto en la ciberseguridad, la defensa, la regulación y la autonomía estratégica europea.

El evento contará este año con un vertical específico sobre defensa e inteligencia artificial, con la participación de DIANA, la aceleradora de innovación en defensa de la OTAN, junto a grandes empresas del sector, startups, inversores y compañías especializadas en tecnologías de uso dual. También prestará atención al papel de la innovación en la mejora de la autonomía y la conexión social de las personas con discapacidad.

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El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública aporta 800.000 euros a South Summit desde 2024. En esta edición, la Oficina Nacional de Emprendimiento, a través de la plataforma ONE gestionada por Red.es, cuenta con un espacio propio en el que también participa la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, conocida como la ‘SEPI Digital’.