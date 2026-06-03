Fernando Martínez: «Nuestra estrategia pasa por reforzar las oficinas de Baleares y Canarias»

—¿Cuáles son los grandes retos que debe afrontar el sector turístico balear (y, en concreto, el hotelero) en la actualidad?

—Llevamos varios años viviendo un incremento constante de la ocupación e ingresos derivados de la actividad hotelera. Parecía que 2026 podría ser el de una pequeña relajación, pero la situación geopolítica ha provocado un nuevo incremento tanto en ocupación como en tarifas. Los clientes han anticipado las reservas y eso ha tenido un inmediato efecto de alza de precios. El gran reto de la industria hotelera para los próximos años será mantener los números actuales una vez el cliente ‘prestado’ vuelva a planificar sus vacaciones sin elementos distorsionadores de la oferta.

Este reto significa mantener márgenes en un escenario de crecimiento de precios de suministros y energía. También significa prestar un servicio acorde con las nuevas tarifas, y eso pasa por ofrecer calidad, tanto desde el punto de vista de inversiones en el hotel como en servicios. Esto traerá como consecuencia la necesidad de aumentar el número de empleados en un mercado laboral ya muy tensionado, necesidad de formación de la plantilla e incremento de las retribuciones de forma que permita ofrecer el mejor servicio con el mejor empleo posible.

Por otro lado, debe enfocarse el reto de la sostenibilidad tanto desde el punto de vista de la empresa, siendo ya un requisito regulatorio, financiero y de mercado, como desde el punto de vista del destino, siendo imprescindible la adopción de políticas que permitan que el modelo evolucione hacia un equilibrio entre actividad económica, bienestar social y protección del territorio.

—¿Existen diferencias claras en este terreno en Baleares respecto a otros destinos en España o en el mundo?

—Sí, sin duda existen importantes diferencias entre Baleares y otros destinos tanto en España como en el resto del mundo. En primer lugar, desde el punto de vista de planta hotelera se trata de un destino muy maduro que ha llevado a cabo y está aún completando, un reposicionamiento de la mayoría y sus principales activos por lo que resulta muy competitivo. Se trata, además, de un destino percibido como muy seguro por lo que es un refugio en momentos de incertidumbre como el actual. La ventaja competitiva en este sentido es indudable frente a competidores de los últimos años como Turquía y Oriente Medio.

—¿Cómo están encarando esos retos las empresas de Baleares en la actualidad?

—Las empresas hoteleras están respondiendo a estos retos en varias vías. Por un lado, como decía, con el reposicionamiento de los activos hacia productos de mayor valor y en los que poder incrementar las tarifas. Observamos también una tendencia relevante hacia la expansión internacional, exportando el modelo que tan bien ha funcionado en Baleares a otras zonas. Sin duda se está prestando especial atención a la sostenibilidad, reducción de huella ambiental y mejora de condiciones laborales tanto por la propia conciencia del sector como por la demanda del consumidor de productos sostenibles.

—¿Cómo trabajan en KPMG desde el sector de Turismo y Ocio?

—KPMG ha apostado por el sector turístico como uno de los principales motores de la economía española. Por ello estamos creando un equipo implicado en el sector de forma muy intensa. Nuestra idea es, que al aproximarnos a un proyecto de un cliente, los profesionales de la firma involucrados no sean solo el mejor auditor, abogado o consultor, sino el mejor y que además sea el que más conoce el sector. Para ello la estrategia pasa por reforzar las oficinas de Baleares y Canarias, que están creciendo de forma muy relevante en este último año, y además por incorporar talento con experiencia relevante en el sector. En breve anunciaremos algunas alianzas e incorporaciones con empresas y personas con un conocimiento muy profundo y especializados. Nuestro objetivo es ser la primera firma de servicios profesionales en el sector en el corto plazo.

Respecto de cómo podemos ayudar a nuestros clientes, mi respuesta es que siempre en primer lugar hay que escuchar y entender. Nos encontramos en un sector que ha evolucionado mucho, pero en el que no todas las empresas han podido avanzar al mismo ritmo. Ahora mismo podemos encontrarnos con clientes que están pensando en formas muy complejas de afrontar nuevas inversiones y modelos de gestión, implicando inversiones muy relevantes en tecnología, mientras otros clientes, que no se habían planteado evolucionar el modelo, nos plantean proyectos mucho más tradicionales. El reto para nuestros equipos es ser capaces de ayudar a nuestros clientes en toda la tipología de proyectos. Para ello, sin duda la presencia de equipos cerca del cliente es esencial.