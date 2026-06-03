¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento en la playa este verano? De 3.800€ en el Puerto Banús a 560€ en la costa asturiana

Alquilar una vivienda en la playa este verano —como suele ocurrir— será más caro que el anterior. Concretamente, un 6,5 % más. De media, los españoles que opten por pasar una semana en agosto en la costa deberán desembolsar 1.353 euros, 83 euros más que en 2025, según los datos del informe sobre los precios del alquiler semanal en las principales zonas de costa españolas de Grupo Tecnitasa, referencia anual en esta materia.

La subida confirma que el mercado vacacional continúa al alza, aunque lo hace en un escenario de mayor moderación en el crecimiento medio nacional respecto al ejercicio anterior. "No estamos viendo, con carácter general, los repuntes de mayor intensidad registrados en ejercicios anteriores, sino una subida más contenida en el promedio nacional”, apunta Fernando García, director técnico de la firma autora del informe.

A pesar de lo anterior, el mercado del alquiler vacacional en costa sigue mostrando una fuerte sensibilidad a la ubicación, la superficie, la tipología del inmueble y la cercanía real a la playa. Eso se traduce en que una semana de descanso y relax en la playa puede costar apenas unos 560 o 570 euros en el litoral asturiano o hasta 3.600 o 3.800 euros en las zonas más exclusivas de Portocolom (Mallorca) o de Puerto Banús (Marbella, Málaga).

Descripción de la tabla de precios de alquiler vacacional.

Marbella, la costa mallorquina y A Toxa, los más caros

Como suele ser costumbre, la costa malagueña, mallorquín y la isla de A Toxa, en Galicia, lideran el ránking de los destinos más exclusivos para veranear. Un año más, el primer puesto lo ocupa Puerto Banús, urbanización de Marbella, donde el precio a pagar por un piso de unos 110 metros cuadrados alcanza los 3.800 euros a la semana, cien más que el pasado mes de agosto.

Por detrás, destacan en la parte alta Portocolom, en la costa mallorquina, donde un chalé de unos 250 metros cuadrados cuesta unos 3.600 euros la semana, 200 euros más que el año anterior. Este mismo inmueble vale 3.500 euros en Llenaire, otra de las ubicaciones más exclusivas de esta isla, mientras por 3.450 euros se puede alquilar un apartamento de cien metros cuadrados en el Puerto de Ibiza.

Pierde varios puestos la isla de A Toxa, en las Rías Baixas, uno de los destinos por excelencia del norte de España, que en el presente informe de Tecnitasa cae hasta la séptima posición, con un precio medio de 2.950 euros por un piso de 80 metros. Le adelantan Porto Soller, también en Mallorca y la urbanización de Punta Prima, en Menorca, que alcanzan el umbral de los 3.000 euros por unifamiliares de 160 y 200 metros cuadrados, respectivamente.

Completan el 'top-10' Sa Ràpita, en Mallorca, donde un piso de 100 metros cuadrados vale 2.850 euros, y la primera línea de playa de Sanxenxo, donde los apartamentos de un tamaño similar alcanzan los 2.500 euros. Se cuela por primera vez en este ránking Sotogrande, urbanización gaditana donde los precios medios han alcanzado ya los 2.500 euros a la semana.

La costa asturiana y valenciana, los destinos más baratos

En el lado opuesto están los puntos de la geografía española donde veranear es —todavía— asequible. El gato al agua del más barato del informe de Tecnitasa en 2026 se lo lleva Playa Murallón, en Tapia de Casariego, donde un apartamento de 55 metros cuesta unos 560 euros a la semana, precio similar a lo que vale en Playa Frexulfe y Puerto de Vega, en Navia, ambos destinos en la costa asturiana.

En un segundo escalafón, por 625 euros, es posible arrendar un apartamento en primera línea de playa de Calpe y Oliva, en Alicante y Valencia, respectivamente. Igualmente, por debajo de los 700 euros es posible veranear una semana en la playa de Santa Marina (Ribadesella, Asturias), en Moncófar (Castellón), playa de Colonia (Águilas, Murcia), Denia (Alicante), Gandía, La Pobla de Farnals y Cullera (Valencia).

Por último, si el presupuesto ronda entre los 700 y los 1.000 euros, es posible pasar una semana en Boiro, Cabanas, Cedeira, Fisterra, Malpica, Mugardos, Ortigueira, Pontedeume, Portosín, Calpe, Denia, Jávea, Torrevieja, Aguadulce, Almería, Águilas, Santiago de la Ribera-Lo Pagán, Gijón, Llanes, Ribadesella, Santander, San Vicente de la Barquera, Oropesa del Mar, Vinaroz, Blanes, Lloret, Palamós, Motril, Matalascañas-Caño Guerrero, Isla Canela, Punta Umbría-El Portil, Burela, Foz, Vicedo, Cangas do Morrazo, Illa de Arousa, O Grove, Adeje, Arona, Puerto de la Cruz, Bakio, Ondarroa, Las Palmas de Gran Canaria o San Bartolomé de Tirajana.

El arco mediterráneo, donde más suben los precios

Las mayores subidas este verano se concentran en Granada, Castellón, Cádiz, Alicante, Valencia, Murcia y Tarragona, provincias que registran incrementos superiores al 8% en el alquiler semanal en costa. En un segundo grupo se sitúan Barcelona, Almería, Las Palmas, Vizcaya, Girona, Baleares y Gipuzkoa, donde las subidas son del entorno del 5%-8 %, mientras, en A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Lugo, Pontevedra y Huelva, los incrementos son menores al 5% y en Asturias, Cantabria y Málaga apenas hay variación respecto al año anterior.

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"Algunas provincias que el año pasado se situaban en los tramos más altos moderan ahora su evolución, mientras que otros mercados, especialmente en el arco mediterráneo, ganan protagonismo y pasan a concentrar los mayores incrementos. Esto refleja un mercado dinámico, en el que la presión sobre los precios no desaparece, sino que se redistribuye entre distintas zonas de costa", concluye José María Basañez, presidente de Tecnitasa.