Powell rompe el silencio y alerta de que la credibilidad de la Fed está en riesgo: afronta un “test de estrés” político

Powell vuelve a plantar cara a Trump. Apenas dos semanas después del relevo al frente de la Reserva Federal (Fed), el expresidente del banco central Jerome Powell ha advertido de que la institución "perdería credibilidad" si un presidente pudiera destituir a sus responsables por discrepancias en materia de política monetaria. En su discurso, tras recibir el galarón al Coraje John F. Kennedy (John F. Kennedy Profile in Courage, en inglés), alertó de que el banco central más importante del mundo afronta a un "test de estrés" político en plena campaña de presión de Trump.

Las advertencias del expresidente de la Fed llegan apenas dos semanas después de la toma de posesión de Kevin Warsh como nuevo presidente de la institución. El nuevo máximo responsable del banco central juró su cargo tras enfrentarse a una fuerte oposición por parte de la franja republicana en el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos durante los últimos meses.

Las palabras cautelosas del economista suponen un nuevo desafío al presidente estadounidense, Donald Trump, quien mantuvo un enfrentamiento contra Powell a lo largo de su cargo. El exbanquero central se enfrentó a ataques personales, insultos y amenazas de despido por parte del máximo responsable de la Casa Blanca en lo que se ha convertido en uno de los capítulos más tempestuosos para la independencia de la Fed. En el punto álgido, el economista de 73 años se enfrentó a una investigación criminal por sus obras de la sede del banco central en Washington.

Powell ha vuelto a alzar la voz contra las injerencias por parte del Ejecutivo estadounidense. “Si cualquier administración encuentra la manera de destituir a los funcionarios de la Fed por diferencias políticas, las futuras administraciones también lo harán”, advirtió Powell al recibir el premio el pasado domingo.

La fundación escogió al expresidente por su defensa de la independencia del banco central "a pesar de años de ataques personales y amenazas del Gobierno". “Nuestra credibilidad se ha construido y mantenido a lo largo de muchas décadas, y tenemos el deber de salvaguardar ese activo inestimable para nuestros ciudadanos y para las generaciones venideras”, afirmó Powell.

Injerencias, una guerra comercial y dos conflictos bélicos

Powell mantendrá su cargo como gobernador de la Reserva Federal. El legado de Powell se ha forjado no solo por su tenaz defensa de la independencia del banco central, sino también por las diversas crisis económicas a las que se ha enfrentado en el cargo: desde la pandemia de COVID-19 hasta la guerra en Ucrania, la guerra comercial impulsada por Trump y, por último, el estallido de la guerra en Irán.

La primera intervención publica del expresidente de la entidad tras su salida se produce mientras la Fed sigue enfrentándose a una batalla en el Tribunal Supremo para mantener a la gobernadora Lisa Cook en la Junta de Gobernadores. La Administración Trump ha alegado que Cook cometió fraude hipotecario, un caso que aún no se ha demostrado. El asunto se ha llevado ante el tribunal más alto de Estados Unidos y aún queda pendiente de resolver tras el relevo en el órgano monetario.

El mercado de bonos, en el foco

Aunque los parqués de Wall Street han ido de récord en récord, el mercado de bonos ha dado repetidas señales de inquietud a medida que se recrudecía la guerra entre la Casa Blanca y la Reserva Federal. No fue hasta que los inversores comenzaron a llevar a cabo una venta masiva de deuda pública cuando Trump suavizó su tono respecto al posible despido de Powell. Más recientemente, los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años subieron hasta el 3,93% cuando Powell abandonó la Fed y los mercados esperaban los datos de inflación de EEUU.