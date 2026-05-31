De la tesis doctoral al mercado, investigar también es emprender

La investigación doctoral es una de las fuentes más valiosas de conocimiento avanzado dentro de la universidad. Sin embargo, para que ese conocimiento genere retorno social y económico, es necesario dotar al personal investigador de herramientas que le permitan identificar aplicaciones reales, analizar necesidades del entorno y convertir los resultados de su tesis en propuestas viables. Con este objetivo, UIBEmprèn, gestionado por la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), ha llevado a cabo una nueva edición del taller «Connectant Ciència i Innovació».

La formación, de 20 horas, distribuidas en cinco talleres, cuenta con financiación de la Cátedra Ibemprèn de la Agencia de Desarrollo Regional de las Illes Balears (ADR Balears) y con la colaboración del Vicerrectorado de Innovación y Transformación Digital y la Escuela de Doctorado de la UIB. La clausura tuvo lugar el 28 de mayo, tras un itinerario diseñado para acompañar a personas doctorandas en el proceso de trasladar su investigación hacia productos, servicios o soluciones innovadoras.

Participar en estos programas resulta relevante para el personal investigador, porque permite mirar la tesis desde una perspectiva complementaria: no sólo como aportación científica, sino también como oportunidad para resolver problemas, generar valor y abrir líneas de desarrollo profesional. El taller ayuda a estructurar ideas, detectar oportunidades de mercado, contrastar hipótesis y evaluar la viabilidad.

Durante el curso, 8 proyectos han trabajado en una iniciativa emprendedora vinculada a su investigación doctoral. El programa aborda cuestiones clave como la concepción de la tesis como producto o servicio, la definición de la propuesta de valor, el diseño de un producto mínimo viable, el uso de Lean Canvas y la validación con usuarios.

Además, las sesiones incorporan contenidos sobre elaboración de un plan de negocio básico, análisis económico, estrategia de financiación y comunicación del proyecto. La preparación del elevator pitch y las técnicas de oratoria ayudan a explicar qué problema resuelve cada propuesta, qué la diferencia y por qué puede tener recorrido fuera del ámbito académico.

Como parte final, cada participante prepara un resumen ejecutivo y una presentación de su proyecto ante un jurado en una simulación de ronda de inversión. Este ejercicio permite evaluar la madurez de las propuestas, su componente innovador y su capacidad para generar impacto. El proyecto ganador, Osmia Bloom, de Gabriel Arbona Taberner, sirve como ejemplo concreto de cómo una tesis puede evolucionar hacia una oportunidad de innovación y negocio. La propuesta consiste en una empresa agroambiental que cría y comercializa abejas solitarias adaptadas al ecosistema balear para mejorar la polinización de los cultivos en Mallorca, combinando la producción de polinizadores, sistemas de nidificación, asesoramiento y formación en agricultura sostenible.