«El sector requiere inversores menos especuladores y más de largo plazo»

«Nuestro sector requiere inversores menos especuladores y más de largo plazo. En nuestro caso, la característica principal es que tenemos el mejor coste de capital que hay en el mercado y, sobre todo, tenemos una visión que lamentablemente solo tienen las familias;me refiero al largo plazo. Así, el mínimo que estamos en un activo son diez años, en algunas ocasiones hemos estado hasta 15 o 16 años. En el sector financiero, esto es realmente muy difícil, como saben los hoteleros. Somos una rara avis».

Son palabras que llevan la firma de Víctor Martí, fundador de GMA Corporate (compañía de gestión de activos inmobiliarios, especializada en hoteles) y CEO de Atom Hotels. Martí fue entrevistado por el director de Información económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, en el marco del III Foro Activo Baleares que, bajo el título, ‘Estrategia de gestión hotelera:diversidad de modelos, un solo objetivo’, se llevó a cabo el miércoles en Can Tàpera, en Palma.

Por otra parte, Martí consideró que «esta tierra ha acogido tradicionalmente a turistas de todo el mundo, pero también ha sabido exportar un modelo a escala internacional; el mayor metro cuadrado de conocimiento hotelero, probablemente vacacional, está aquí, en Mallorca. La riqueza y el conocimiento hotelero que tenéis aquí es tremendo».

Dicho lo cual, Martí advirtió que, por su experiencia, «es difícil penetrar en Mallorca y en Baleares, por el factor insularidad y porque los negocios van muy bien. Por tanto, lo que hemos hecho nosotros es mimetizarnos con los locales. Así, hemos ido comprando y actuando bajo todas las modalidades;tenemos hoteles en arrendamientos variables, hoteles bajo contratos de gestión, bajo contratos de franquicia y bajo contratos de afiliación». Añadió que «no tenemos un criterio global de inversión, sino que cada hotel tiene su plan de negocio independiente».

La entrevista entre Saballs y Martí tuvo lugar tras la apertura de la jornada por parte del consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, y de las reflexiones del conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern, Alejandro Sáenz de San Pedro.

Moll empezó afirmando que «hay pocos lugares en Europa en los que el turismo tenga el peso económico, social y emocional que tiene en Baleares. Aquí el turismo no es simplemente una industria, es una parte esencial de nuestra identidad colectiva. El turismo ha transformado nuestras islas, ha generado prosperidad durante décadas y ha situado a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en el mapa mundial. Pero precisamente porque el turismo lo condiciona casi todo, aquí los debates sobre el mismo nunca son superficiales, son debates sobre el futuro de nuestra sociedad. Y ese es el espíritu con el que hoy nos reunimos».

Asimismo, el consejero delegado de Prensa Ibérica indicó que, en su opinión, el propio título de la jornada «refleja muy bien el momento que vive el sector, porque el turismo balear está entrando en una nueva etapa, en la que ya no basta con crecer más, sino que lo verdaderamente importante es gestionar mejor: gestionar mejor los recursos, la convivencia, la energía, la movilidad y el territorio».

Moll finalizó su parlamento subrayando que «el gran reto ahora es demostrar cómo gestionar ese liderazgo de forma inteligente y sostenible. Ese probablemente será el verdadero éxito de la próxima década».

Por su parte, Sáenz de San Pedro confirmó que «nuestras islas atraviesan ahora un momento decisivo, en el que ya no basta gestionar el presente. Un momento en el que tenemos la obligación de pensar qué economía queremos para las próximas generaciones».

El conseller indicó asimismo que «el contexto global ha cambiado profundamente. Los territorios ya no cumplen ni compiten únicamente por su clima, por su ubicación, por su capacidad para atraer visitantes. Compiten en agilidad administrativa, en estabilidad, en fiscalidad, en innovación y, sobre todo, en capacidad para generar confianza».

La primera mesa abordó las distintas formas de gestión hotelera en la actualidad / Guillem Bosch

Los distintos modelos de gestión hotelera

La primera mesa de debate, titulada de igual modo que la propia jornada y bajo la tutela de la directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, reunió al CEOde Summum Hotel Group y presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich; el director comercial y expansión de You Room Hotels&Apartments, Fernando Soto; el responsable de Turismo de KPMG en España, Fernando Martínez, y el director de Marketing y Ventas de Mandarin Oriental, Raúl Guerra.

Vich fue el primero en hacer uso de la palabra y detalló el vertiginoso crecimiento experimentado por Summum Hotel Group en los últimos meses. «En abril de 2025 dije en una entrevista que el plan a 2030 era gestionar 50 establecimientos. Y resultó que en abril de 2026 ya teníamos 46», empezó diciendo, gráficamente.

El CEOde Summum Hotel Group destacó que la compañía partió de un modelo puramente patrimonialista, familiar. «Creo que es el denominador común en esta comunidad: eres propietario y explotador». Llegó a continuación la apuesta por el modelo de alquiler de activos hoteleros y de alianzas importantes con compañías de buena reputación. «Después intentamos un acercamiento a entidades más financieras, momento en el que nos dimos cuenta de que éramos pequeños y éramos vistos como tales. Empezamos a crecer con una experiencia con un fondo en un hotel en la Costa Brava. Aprendí la diferencia entre la gestión más familiar y la gestión más financiera;está en la trazabilidad de cada euro». Finalmente, Summum selló la fusión con «socio industrial», que fue la familia Quetglas y BQ Hoteles.

Sobre YouRoom Hotels&Apartments, Soto explicó «en la parte hotelera tenemos 26 establecimientos que gestionamos en diferentes formatos. Tenemos hoteles en propiedad, en alquiler y en un formato de management comercial (lo llamamos affiliated), buscando las necesidades y las carencias que puedan tener los propietarios».

Agregó que «tenemos un expertise en revenue management (gestión de ingresos), en comercialización online e incluso en gestión, y les brindamos esa oportunidad, pero dándoles un plus: no solamente llevar su gestión comercial, sino garantizándoles unos ingresos concretos». En todo caso, la apuesta de la empresa no está en el sector del lujo, sino en hoteles sencillos, limpios y a buen precio.

Entre el amplio abanico de opciones que tiene una compañía para explotar una planta hotelera, en el caso de Mandarin Oriental, originaria de Japón y con una apuesta por el lujo más exquisito, se decantan por tres, según expuso Guerra. «Uno es que el hotel sea 100% de Mandarin;otro modelo consiste en que gestionamos un inmueble cuya propiedad no es nuestra, y un tercero es que una empresa y nosotros somos propietarios del inmueble y las dos partes gestionamos el hotel». Este último es el modelo elegido, según dijo Guerra, para la gestión del Hotel Ritz de Madrid, mientras que en Mallorca (Punta Negra) se ha elegido la segunda.

Conocidos todos los modelos usados por sus compañeros de mesa, Martínez explicó que en KPMG «asesoramos a nuestros clientes para conseguir un plan de crecimiento. Hasta hace pocos años el sistema era muy sencillo: el hotelero invertía, mejoraba y gestionaba. Pero la apuesta en Baleares desde hace tiempo va en la línea de reposicionamiento de activos. Siempre se está invirtiendo (la inversión que ha habido en la Comunidad ha sido increíble) y se ha cambiado por completo la planta hotelera».

En los últimos turnos de palabra, Vich puso énfasis en el papel relevante de los touroperadores para el turismo mallorquín y balear. «Los hoteleros les debemos mucho. Se escuchaba hace muchos años que iban a desaparecer, pero en la actualidad siguen siendo actores importantísimos».

En busca de la eficiencia energética en los hoteles

En la segunda mesa de debate, bajo el título ‘Alternativas de eficiencia energética en el sector turístico:casos de éxito en Baleares’, participaron el director de Edison Next Spain en Baleares, Hernando Rayo;el MPS manager de Epson Ibérica, Néstor Giner; el presidente de Robot SA, Bernat Bonnín, y la directora de sostenibilidad de CaixaBank Empresas en Baleares, Cristina Llopis.

Moderados por la periodista de Diario de Mallorca Irene R. Aguado, los cuatro interlocutores subrayaron el papel crucial que está jugando el parámetro de la sostenibilidad en el día a día de las empresas, incluso para acceder a financiación. Giner planteó la siguiente pregunta: ¿Somos sostenibles porque queremos o porque nos obligan? En todo caso, Llopis concluyó que «el cliente que no tenga unos mínimos en materia de sostenibilidad, lo tendrá mucho más difícil para acceder al crédito».

Encargado de cerrar la jornada, el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, aseveró que «Baleares es hoy una referencia turística gracias al talento, la visión y la capacidad emprendedora de generaciones de empresarios que supieron entender antes que nadie el potencial de esta región. Empresarios que arriesgaron, que invirtieron y que convirtieron Baleares en una potencia turística internacional».

Ahora -prosiguió el vicepresidente- «el reto es crecer mejor. Y ahí Baleares vuelve a estar a la vanguardia. Hablamos de sostenibilidad, de eficiencia energética, de transformación digital o de excelencia en la gestión. Y lo hacemos porque nuestro sector turístico hace tiempo que entendió que el liderazgo del futuro pasa precisamente por la innovación, por la modernización permanente y por la sostenibilidad. Pero cuidado porque no hay sostenibilidad ambiental, sin sostenibilidad económica. Y tampoco hay sostenibilidad ni ambiental ni económica si no hay sostenibilidad social».

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Con estas palabras del vicepresidente Costa finalizó el foro, que contó para su tercera edición con el patrocinio de Govern de les Illes Balears, CaixaBank, Autovidal, Epson, KPMG, Sanitas, Fundació Sa Nostra y Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB).