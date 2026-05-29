La Airef valida que España controla el gasto en pensiones y las cuotas de los trabajadores no subirán

La Airef ha publicado este viernes su examen sobre el sistema público de pensiones y considera que España no incumple la regla de gasto. El Gobierno le ha prometido a Bruselas que contendrá el volumen de recursos que destina a pagar las prestaciones públicas y el aprobado de la Airef le evita al Ejecutivo tener que aplicar una subida de las cotizaciones sociales, a costa de trabajadores y empresas, para cubrir un potencial déficit.

De hecho, el Estado ha reducido la proporción de recursos que destina, ahora un 13% del PIB, si bien más por la expansión de la economía que no por el hecho de destinar menos dinero. Esa proporción de gasto está previsto que suba progresivamente una vez la generación del 'baby boom' culmine su jubilación, hasta una media del 14,6% entre el periodo 2022-2050. La Airef ha determinado que esa media, de momento, se mantiene intacta.

España ha pasado un nuevo examen, si bien el evaluador independiente ha reiterado sus criticas al sistema de cómputo y duda de que cumplir con el mismo garantice que, a futuro, el Estado pueda garantizar el pago de todas las prestaciones. "La AIReF subraya que el cumplimiento formal de la regla de gasto de pensiones no implica que desaparezcan las tensiones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas", considera el organismo.

Cuando durante la legislatura pasada el Gobierno aprobó su gran reforma de las pensiones, introdujo una cláusula de revisión automática para tranquilizar a Europa. Los funcionarios comunitarios ven con malos ojos los incrementos del gasto que puedan disparar déficit y deuda de los estados y el Gobierno venía de revisar el sistema de actualización de las pensiones para subirlas cada año en función del IPC. Lo que implica un sustencial incremento del gasto.

Para calmar a Bruselas, el anterior ministro de Inclusión y hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, introdujo una cláusula de emergencia. Si el gasto excedía determinado nivel, el Gobierno subiría automáticamente las cotizaciones que pagan cada mes empresas y trabajadores para cubrir la diferencia -lo que técnicamente se conoce como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)-. El gasto público no está subiendo y la sostenibilidad del sistema, al menos por esa vía, está controlado.

Gasto controlado

"La Airef concluye que la regla de gasto de pensiones vuelve a cumplirse formalmente. Con la nueva información disponible, el gasto en pensiones neto de medidas de ingresos se sitúa en el 13,0% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral del 13,3% establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023", reza el comunicado publicado este viernes.

La Airef ha incorporado en su examen las revisiones al alza del PIB que se han registrdo en los últimos años. No en vano, la española ha sido la gran economía europea que más ha crecido desde la crisis del covid.