El accionista de Indra Manuel Revuelta se niega a rectificar sus críticas a Escribano (EM&E) por el contrato de respiradores adjudicado durante la pandemia

Manuel Revuelta, presidente de la consultora tecnológica Axpe Consulting y accionista minoritario de Indra, ha rechazado retractarse de las manifestaciones que realizó durante la Junta General de Accionistas de la compañía celebrada en junio de 2025, en las que cuestionó la adjudicación a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) de un contrato público para el suministro de respiradores durante la pandemia de Covid-19.

Según señala Revuelta, el empresario denunció entonces ante los accionistas de Indra las condiciones en las que EM&E obtuvo un contrato de 36 millones de euros para suministrar 5.000 respiradores al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). En su intervención, puso el foco en el posible sobreprecio de la operación y en la supuesta falta de experiencia sanitaria de la empresa adjudicataria.

La negativa de Revuelta a rectificar se produce después de que EM&E le remitiera un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad. El accionista ha respondido manteniendo sus afirmaciones y defendiendo la necesidad de esclarecer los hechos.

El caso se enmarca además en una investigación judicial relacionada con el contrato de los respiradores. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha admitido a trámite una querella por presunto fraude a la Administración contra los hermanos Ángel y Javier Escribano, la sociedad EM&E y Alfonso María Jiménez Palacios, exdirector del Ingesa.

De acuerdo con la querella, los respiradores fabricados por Hersill habrían tenido un precio unitario de 1.714 euros, mientras que EM&E los habría vendido posteriormente al Ingesa por 7.210 euros cada uno. La diferencia supondría, según esa denuncia, un sobreprecio total de 27,4 millones de euros cuya justificación deberá ser analizada en sede judicial. Los querellados están llamados a comparecer ante el juzgado el próximo 10 de junio de 2026.

La defensa de Revuelta enmarca sus declaraciones en el ejercicio de la libertad de expresión y en el derecho de los accionistas a plantear críticas sobre la gestión de una sociedad cotizada. Desde esta perspectiva, sus manifestaciones en la junta de Indra se habrían producido en un foro societario legítimo y en relación con asuntos de interés para los accionistas.

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El accionista minoritario de Indra vincula asimismo este episodio con el clima interno vivido en Indra durante la etapa de Ángel Escribano al frente de la compañía. Escribano cesó como presidente el pasado 2 de abril de 2026, tras meses de tensión con el Gobierno y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), máximo accionista de Indra con el 28% de las acciones.