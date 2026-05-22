Puig se hunde un 14% en bolsa al frustrarse la fusión con Estée Lauder

La ruptura de la fusión entre Puig y el grupo de belleza y perfumería estadounidense, Estée Lauder, ha llevado al grupo catalán a vivir su peor jornada en el parqué madrileño desde que debutó en el Ibex 35 en 2024. La compañía con sede en L’Hospitalet de Llobregat comunicó anoche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que abandonará la operación para crear un gigante de lujo capaz de rivalizar con el grupo francés, L’Oréal.

Los títulos de Puig caen con fuerza en el selectivo madrileño este viernes, hasta dejarse más de un 14% en las primeras horas de la sesión, equivalente a 1.200 millones de euros de valor bursátil. En paralelo, la compañía que había sido su contraparte en las negociaciones, Estée Lauder, provocaba euforia en los inversores al conocerse el abandono de las negociaciones. Los títulos de la compañía estadounidense, que cotiza en Wall Street, llegaban a repuntar hasta un 14% en el parqué de Nueva York tras el cierre del mercado, colocándose en los 78,91 dólares por título.

Analistas de ambos lados del Atlántico habían expresado sus dudas sobre el acuerdo, ya que se preguntaban si Estée Lauder sería capaz de integrar la cartera de marcas de Puig mientras lleva a cabo una operación de reestructuración conocida como Belleza Reinventada. Hace apenas unas semanas, Estée revisó al alza su estimación inicial de despidos en más de 3.000 puestos de trabajo.

El tono no es tan alcista en Madrid este viernes. Puig estaba llamada a salir como la parte más favorecida de la fusión empresarial que alumbraría un actor global valorado en casi 39.000 millones de dólares (33.587 millones de euros). Por ello, en los últimos dos meses, las acciones del grupo han cotizado con una prima del 15%.

Desde Renta 4, los estrategas advierten de una corrección. "La noticia es negativa, en los últimos dos meses todo apuntaba a una combinación de los dos grupos. Desde que las conversaciones se hicieron oficiales, las acciones de Puig han subido un 15%", explican desde la firma de análisis. "Es de esperar que veamos hoy una corrección hacia los niveles pre-rumores".