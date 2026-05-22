Puig cae con fuerza
El Ibex 35 recupera los 18.000 puntos impulsado por el tono positivo de Europa
Jornada marcada por el repunte del petróleo, la tensión en Oriente Próximo y el fin de las conversaciones entre Puig y Estée Lauder
Pablo Gallén
El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes con una subida del 0,25%, lo que ha permitido al selectivo de las bolsas y mercados españoles recuperar la cota de los 18.000 puntos y situarse en los 18.020,40 enteros. La mayoría de los valores del índice cotizaban en positivo en los primeros compases de la jornada.
El mercado continúa pendiente de la evolución de los precios del petróleo y de la situación en Oriente Próximo, en un contexto marcado por la expectativa de que Estados Unidos e Irán puedan avanzar hacia un acuerdo de paz.
El barril de Brent, referencia en Europa, subía un 2,3% en el arranque de la sesión europea, hasta los 105 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 1,7%, hasta los 98 dólares.
En el plano empresarial, Puig comunicó al cierre del mercado del jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había puesto fin a las conversaciones que mantenía con Estée Lauder para explorar una potencial fusión de sus respectivos negocios, sin que las partes alcanzaran un acuerdo. La compañía catalana insistió en que esta decisión “no altera la hoja de ruta estratégica de Puig”. Sus acciones caen con fuerza más de un 14% en los primeros minutos de negociación.
Dentro del Ibex 35, las mayores subidas correspondían a Indra, que avanzaba un 1,8%; Amadeus, con un alza del 1,6%; IAG, que repuntaba un 1,5%, e Inditex, con una subida del 1,2%.
En el lado de las caídas destacaban Repsol, que retrocedía un 0,9%; Enagás, con un descenso del 0,23%; Bankinter, con una caída del 0,11%; Merlin Properties, que bajaba un 0,07%, y Endesa, que cedía un 0,03%.
El resto de las principales bolsas europeas también abrían la jornada con avances. Fráncfort y París subían un 0,47%, Londres ganaba un 0,3% y Milán avanzaba un 0,54%.
En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años se situaba en el 3,493%, tras bajar un 1,36%. En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,1% frente al dólar, hasta intercambiarse a 1,161 dólares.
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