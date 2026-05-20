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Impulsan tres acuerdos

España y Canadá sellan una alianza de IA en plena carrera tecnológica global

El acuerdo, firmado por el ministro Carlos Cuerpo, busca impulsar la inversión y el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas entre el tejido empresarial de ambos países

Imagen publicada este miércoles en X por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que muestra a Cuerpo (d) junto al rey Felipe VI (2i), el primer ministro de Canadá, Mark Carney (i).

Imagen publicada este miércoles en X por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que muestra a Cuerpo (d) junto al rey Felipe VI (2i), el primer ministro de Canadá, Mark Carney (i). / Cuenta oficial de X de Carlos Cuerpo / EFE

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

El Gobierno se acerca a Ottawa en el ámbito tecnológico. El Ejecutivo ha dado luz verde a un acuerdo de cooperación en inteligencia artificial (IA) con Canadá, según ha comunicado el Gobierno este miércoles. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha firmado un Memorando de Entendimiento (MOU, en inglés), para impulsar tres acuerdos distintos con compañías del tejido empresarial de ambos países. Entre ellos, destaca una cooperación entre Indra y la tecnológica canadiense Cohere.

El titular de Economía ha pactado una alianza con el ministro de IA e innovación digital, Evan Solomon, con el objetivo de "impulsar la inversión y el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas". Este nuevo acuerdo con el país norteamericano se enmarca dentro del viaje del Rey a Canadá esta semana.

20/05/2026 El Rey se reúne con el primer ministro Carney en el arranque de su visita a Canadá. El Rey Felipe VI se ha reunido brevemente con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el arranque de su visita a este país, que tendrá un marcado carácter comercial y en la que le acompaña, precisamente, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. POLITICA CASA S. M. EL REY

El Rey se reúne con el primer ministro Carney en el arranque de su visita a Canadá. / CASA S. M. EL REY / Europa Press

Además, se produce en un momento en que Canadá está intensificando su integración con estratégica con Europa en materia de comercio y tecnología, y ante cuestiones sobre la solidez del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) tras el auge de proteccionismo estadounidense.

En este sentido, el acuerdo también refleja el creciente interés de Canadá por diversificar sus alianzas económicas y tecnológicas más allá del continente norteamericano.

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“Este Memorando abre un nuevo capítulo en la relación entre España y Canadá”, ha valorado este miércoles el vicepresidente primero Carlos Cuerpo. “La inteligencia artificial es una de las palancas que definirán la competitividad y la soberanía económica de las próximas décadas, y dos democracias como las nuestras estamos llamadas a liderar juntas un modelo de cooperación tecnológica basado en la confianza, la seguridad y el beneficio compartido”.

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