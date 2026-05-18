Múltiples energías para una mayor demanda

El 19% de la energía que genera España procede de las centrales nucleares. En el caso de Catalunya, esta cifra sube al 59%, y en el de Tarragona, al 82%. En esta provincia hay tres centrales: Ascó I, Ascó II y Vandellós. Está previsto su cierre, respectivamente, en 2030, 2032 y 2035. Esto es: a la vuelta de la esquina. La pregunta es: ¿pueden permitirse, sobre todo Tarragona y Catalunya, que esto ocurra? Y si ocurriera, ¿habrá para entonces suficiente capacidad complementaria de generación energética para suplir la oferta nuclear o no quedará otra que importar energía de otros territorios, ¡incluso nuclear de Francia!? Como expongo, más en serio que en broma, siempre se puede invertir en velas.

En un acto empresarial celebrado por EL PERIÓDICO en Tarragona, el director general de la ANAV (Asociación Nuclear Ascó-Vandellós), Paulo Jorge Domingues (alto directivo en representación de Endesa), consideró "prematuro" el cierre y enfatizó: "Catalunya no es capaz de generar toda la energía eléctrica que consume". El crecimiento de la demanda en los próximos años, debido a nuevos proyectos industriales, empezando por aquellos altamente intensivos en energía como los centros de datos, intensificará este pasivo.

A la primera crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania le ha seguido la segunda, aún irresoluble, por la guerra en el golfo Pérsico y sus efectos sobre el petróleo. La necesidad de buscar una autonomía energética dentro de la Unión Europea ha generado varias respuestas: una firme apuesta por las energías renovables, donde España es líder indiscutible, pero también, en el caso de diversos países, por la nuclear.

Lo que en España es un debate más ideológico que técnico, en Francia es el ejemplo contrario. El 68% de la energía que se produce al otro lado de los Pirineos es nuclear, y el país se ha embarcado en nuevas inversiones y en la apuesta por minirreactores nucleares (SMR). Los primeros reactores franceses están a 250 kilómetros de la frontera española.

En Alemania, que cerró sus últimos reactores nucleares en 2023, vuelve a surgir en el debate político la necesidad de volver a apostar por esta energía. La primera economía de Europa depende en un 26% de la energía eólica, en un 18% de la solar, en un 17% del gas y en un 14,6% del lignito (tipo de carbón). Los Países Bajos, Suecia, Bélgica, Chequia, Hungría y Polonia, entre otros países, están invirtiendo en nucleares, al igual que el Reino Unido. En el lado opuesto, antinucleares, están Austria, Portugal, Irlanda y Luxemburgo.

El debate sobre la transición verde, emponzoñado tantas veces por la ideología, debe realizarse desde el sentido común Martí Saballs — Director de Información Económica de Prensa Ibérica

Para seguir abrumando con datos, en el conjunto de la UE, la energía nuclear proporcionó el año pasado el 23,4% de la energía; la eólica, el 16,9%; el gas, el 16,7%; la solar, el 13,2%, y la hidráulica, el 11,7%. En el caso de España, agregado al 19% nuclear, la eólica representó el 21,6%; la solar, el 18,4%; el ciclo combinado, el 16,8%, y la hidráulica, el 12,4%. Tal como estoy escribiendo estos comentarios, a las 13.00 horas de un día soleado, la fotovoltaica está proporcionando el 59%, y la eólica, el 10%. Por la noche, sin sol, otras energías toman el relevo.

Nadie es capaz de predecir qué energía mandará en el futuro, ya no solo en España, sino en el conjunto de Europa. El minishock petrolífero y de gas que hemos padecido y estamos padeciendo, y que además puede agravarse en las próximas semanas, podría ser mucho peor si Europa no hubiera invertido en renovables. Los avances tecnológicos no hacen más que acelerar y cualquier innovación repentina puede dejar obsoleto el invento de hace dos días.

En el mismo acto de Tarragona, representantes de grandes empresas multinacionales como Veolia, Repsol y Enagás explicaron todas las inversiones que están desarrollando en distintas fuentes de energía. Desde sistemas de economía circular para descarbonizar hasta la gran apuesta por el hidrógeno verde, destinado a convertirse en una de las grandes fuentes de energía del futuro una vez sus costes de producción y distribución se reduzcan.

Energía necesitaremos. Y cuanto más limpia y segura sea, mucho mejor. Si, además, tenemos las redes adecuadas y con la capacidad suficiente para integrar todas las fuentes de generación, para impedir que vuelva a haber un apagón eléctrico, mucho mejor. Los errores sirven para mejorar. El debate sobre la transición energética, tantas veces emponzoñado por la ideología, debe realizarse desde el sentido común.

Elon Musk, fundador de la empresa automovilística Tesla, portada de esta semana, ya ha expresado su visión de que, en el futuro, el espacio será clave para generar y distribuir energía hacia la Tierra o, vaya usted a saber, para abastecer los centros de datos cuando empiecen a enviarse al cielo.

A saber: todo comenzó en 1879 con la bombilla incandescente inventada por Thomas Edison, fundador de la General Electric.