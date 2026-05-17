Cerca de 50 emprendedores asisten al ‘speed networking’ de PalmaActiva

PalmaActiva acogió el martes por la mañana un speed networking, al cual asistieron cerca de 50 emprendedores y autónomos.

Esta iniciativa, organizada por PalmaActiva y por la Oficina del Trabajo Autónomo en colaboración con ASIMA Joves, pretende mejorar la red de contactos, aumentar su visibilidad y generar negocio entre empresas.

El director general de Autónomos del Ayuntamiento de Palma, Juan Antonio Tormo, y el presidente de ASIMA Joves, Patricio Pujol, fueron los encargados de abrir la jornada. Tormo aprovechó para informar de la próxima puesta en marcha de PsicoEmprèn, una plataforma de asesoría en psicología para emprendedores y autónomos a cargo de profesionales en la materia.

Tras los parlamentos iniciales, el encuentro empresarial empezó con sendas charlas sobre oratoria y cómo presentar una empresa en 30 segundos, por parte de los expertos Toni Traveria y David Arráez.

A continuación, las personas asistentes participaron de varias rondas de

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, y, por último, se organizó un

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