Carlos Aso, CEO de Grupo Andbank: «Aspiramos a estar muy presentes en el día a día financiero y económico de Mallorca»

¿Cómo podemos definir para el gran público Anbank y en qué pilares esenciales se asienta? ?

Andbank es una entidad especializada en banca privada. Uno de nuestros valores diferenciales está en el hecho de que asesoramos a nuestros clientes de manera holística, sin tener una fábrica de productos, sin tener campañas comerciales y generando relaciones de largo plazo. Nos ayuda a ello el ser un banco familiar; esta visión nos permite ver a los clientes de la misma manera que el banco se ve a sí mismo, tratando de pensar en el largo plazo y en cómo ayudarles de la mejor manera, para que puedan obtener la mayor rentabilidad posible a su patrimonio (superior a la inflación) y, por tanto, generando riqueza año tras año.

Andbank cuenta con una trayectoria casi centenaria.

Así es. Andbnak se constituyó en diciembre de 1930 en Andorra cuando se produjo un gran progreso en el país con la creación de una central hidroeléctrica y se multiplicó casi un 50% la población residente. Ello conllevó la necesidad de crear un banco para todo el flujo de trabajadores que se generó en aquel momento. En la actualidad, son la tercera y la cuarta generación de las familias fundadoras quienes ostentan la propiedad del banco. Esa circunstancia, además de otorgarnos esa visión más a largo plazo de la que hablaba, también nos aporta unos valores que entendemos diferenciales: el hecho de no ser un banco cotizado sino un banco en el cual vemos a los clientes con cercanía y proximidad es una cuestión muy valorada por los propios clientes. Por otra parte, somos un banco que únicamente nos dedicamos a asesorar a nuestros clientes en términos de inversión, lo cual nos confiere un carácter independiente porque no tenemos conflictos de intereses con otras áreas de nuestro propio negocio. Somos un banco que ve a cada cliente de una manera personalizada. No industrializamos sino que damos unos servicios muy a medida de nuestros clientes. Nuestro modelo de negocio se basa en el aspecto relacional, en generar conexiones con nuestros clientes, que son los que a su vez nos refieren a otros clientes y, al final, entre ellos también se genera ese efecto de red, que es lo que funciona mejor en este tipo de negocios.

Siendo un banco de origen andorrano, tienen presencia en distintos países...

Efectivamente. Y España supone a día de hoy más del 60% de nuestro volumen de negocio. El banco tiene presencia en Latinoamérica (Brasil, México y Uruguay) y también en Miami, Luxemburgo, Mónaco y Andorra. Fue en 2008 cuando Andbank decidió la diversificación geográfica, siendo España el país en el que en 2011 se inició la actividad fuera de Andorra. Hemos pasado de cero 40.000 millones de volumen de negocio hasta convertirnos en el sexto banco de banca privada en España, con un crecimiento de más de un 20% en los últimos años. Entiendo que, en buena medida, ese crecimiento es gracias a la personalización que ofrecemos a nuestros clientes y al hecho de ofrecer mucha más variedad de producto de lo que ofrece la mayoría de entidades financieras.

¿Por qué ha decidido Andbank asentarse en Mallorca?

Balears es claramente un polo de atracción, de generación, de riqueza, de atracción de residentes por la calidad de vida; Mallorca es una isla con mucho emprendimiento y con generaciones de familias que llevan a cabo modelos de negocio muy atractivos. Tener oficina en Balears era una de nuestras asignaturas pendientes, pero para nosotros es clave encontrar un equipo de profesionales que comparta nuestros valores y nuestra filosofía de negocio. De momento, desde la apertura en octubre de 2025, tenemos un centro de banca privada en Palma (en la calle Sant Jaume), con cuatro profesionales y nos gustaría doblar la plantilla de banqueros privados actual en los próximos dos años.

Llevan, por lo tanto, poco más de medio año operando en Mallorca, pero ¿se puede hacer un balance?

La acogida está siendo muy positiva y valorada porque hay pocos actores que únicamente se dediquen a la banca privada. Nuestra sensación es que, al haber cada vez menos entidades en general (de banca privada y minorista), la oferta es reducida y los grandes patrimonios están con la inquietud de diversificar y conocer otras alternativas financieras y de inversión.

¿La clientela de Andbank en Mallorca tiene las mismas características que en otras regiones en las que ustedes operan?

Es muy similar. Nuestro perfil de cliente es el empresario, la familia, el particular, que tiene unos ahorros y un patrimonio superior a 500.000 euros y busca una adecuada rentabilidad y diversificación. Trabajamos con rangos de edades de todo tipo, con una media que está alrededor de los 60 años. En todo caso, ofrecemos una gran gama de productos para obtener una rentabilidad superior a lo que está ofreciendo el mercado. Quizá la diferencia está en que en Mallorca hay un mayor peso de residentes extranjeros en la isla, los cuales también tienen sus particularidades para el mercado hipotecario y para poder obtener financiación. En el Grupo, también tenemos Andbank Luxemburgo, en donde se puede ofrecer una diversificación para determinados residentes extranjeros.

¿Cómo observan el momento económico de Mallorca y de Balears en el momento actual, mayo de 2026?

Los últimos tres años han sido magníficos, con unas tasas de crecimiento muy buenas en la economía. Tanto Mallorca como Balears en su conjunto han aprovechado el auge del turismo y han sabido diversificar con otras fuentes adicionales; estoy pensando en el sector inmobiliario y también en la industria náutica, del mismo modo que se observa cómo en energía también se están haciendo cosas atractivas. En todo caso, ahora afrontamos el reto de encarar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, con previsión de inferiores tasas de crecimiento para Europa y, especialmente, para Alemania. Es de esperar que esa diversificación, con muchas semillas sembradas en Balears, den su fruto. Por lo tanto, diría que la situación es muy buena, con el reto de una Europa que va a desacelerar.

¿Hasta qué punto la actividad bancaria se ve afectada por las circunstancias geopolíticas internacionales?

Para nosotros eso es nuestro día a día y lo que da sentido a nuestro trabajo. Al final, se trata de poder asesorar al cliente, de protegerle y diversificar su cartera, sus ahorros y su patrimonio para que no sufra los riesgos de cualquier hecho geopolítico que pueda acontecer en cualquier momento. Por otra parte, soy de los que piensan que las amenazas dan oportunidades: se trata, por tanto, de obtener una buena rentabilidad para los patrimonios que gestionamos en estas situaciones de volatilidad.

¿Cuáles son los retos de Grupo Andbank para este año?

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Se trata siempre de acompañar a nuestros clientes para que no padezcan con la volatilidad que viene en los mercados, fruto de la agitación que tiene la geopolítica y los vaivenes que existen. Y de proteger el patrimonio para que, pese al encarecimiento del coste de vida, pueda batir a la inflación, que este año en términos interanuales podrá tocar el 4% o 5%. Trabajamos y asesoramos para que el cliente no pierda poder adquisitivo, sino que gane patrimonio. Nuestro reto claramente está en ayudar al cliente a hacerle ver que no hacer nada es decidir y tiene que tomar decisiones de inversión. Tiene que buscar cómo en un mundo inflacionario consigue ganar poder adquisitivo pese a esa inflación que se va comiendo su patrimonio poco a poco. Para ello, trabajamos -como decía- de un modo muy personalizado con cada cliente. En este sentido, la ratio de profesionales en relación con el número de clientes es bastante baja, y ello nos permite prestar ese servicio de cercanía al cliente, incluso ayudándole a gestionar sus emociones. Cabe decir que en el mundo de la inversión las emociones juegan un papel importante, y -como se suele decir- hay que evitar vender bajo el pánico y comprar bajo la euforia.