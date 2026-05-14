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III FORO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MEDITERRÁNEO

El Foro del Mediterráneo reivindica el peso del arco mediterráneo desde Madrid

La capital española acoge la presentación de la tercera edición del foro tras su paso por Málaga y antes de su desembarco en Barcelona, el próximo 16, 17 y 18 de junio

Madrid. 14.05.2026. III Foro Económico y Social del Mediterráneo. Albert Sáez, director de El Periódico y director general de Contenidos de Prensa Ibérica; Martí Saballs, director Información Económica de Prensa Ibérica; Sergi Loughney, director General de Asuntos Corporativos de la Fundación “la Caixa”; Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica; María Luisa Martínez, directora de comunicación y relaciones institucionales de CaixaBank; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Marc Gómez, director de comunicación de la Fundación &quot;la Caixa&quot; y Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, en la presentación del 'III Foro Económico y Social del Mediterráneo', organizado por Prensa Ibérica

Madrid. 14.05.2026. III Foro Económico y Social del Mediterráneo. Albert Sáez, director de El Periódico y director general de Contenidos de Prensa Ibérica; Martí Saballs, director Información Económica de Prensa Ibérica; Sergi Loughney, director General de Asuntos Corporativos de la Fundación “la Caixa”; Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica; María Luisa Martínez, directora de comunicación y relaciones institucionales de CaixaBank; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Marc Gómez, director de comunicación de la Fundación "la Caixa" y Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, en la presentación del 'III Foro Económico y Social del Mediterráneo', organizado por Prensa Ibérica / José Luis Roca / EPC

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Madrid

El Foro Económico y Social del Mediterráneo, un proyecto impulsado por Prensa Ibérica y la Fundación "La Caixa" nació hace tres años con el motivo de darle voz propia al Mediterráneo. Ahora, el próximo 16, 17 y 18 de junio, tras su paso por Valencia y Málaga, la tercera edición aterrizará en Barcelona. La presentación de la última entrega se ha celebrado en el CaixaForum Madrid y reunió a representantes institucionales, empresariales y académicos para reivindicar el peso estratégico del arco mediterráneo en el futuro económico tanto de España como del conjunto del sur de Europa.

En su intervención, el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, hizo hincapié en el papel de Barcelona como referente del Mediterráneo. "Barcelona es innovación, es dinamismo económico", recalcó. "Es una ciudad profundamente vinculada al Mediterráneo".

La región se ha consolidado como uno de los principales espacios de conexión económica, logística y social del país en un contexto marcado por la transformación energética, la competitividad internacional y los nuevos desafíos geopolíticos.

Otro momento central del acto ha sido la intervención de Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, bajo el lema "Un mar de conexiones", que recordó de la riqueza de historia y comunidades que habitan en esta región. "La historia es importante", recordó Saballs.

El debate también se centró en la dimensión territorial tras el diálogo entre Martí Saballs y Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, centrada en "El Papel de los Consejos: el caso de Baleares". Saballs, junto a Martín, ha elaborado ocho consejos para evitar repetir "los errores del pasado". Entre los consejos clave, destacan identificar oportunidades e impulsar proyectos e iniciativas para conservar la riqueza de la región.

En paralelo, la economista Carmen Herrero defendió el peso creciente de las regiones mediterráneas como motores de innovación, conocimiento y competitividad, en un momento en el que Europa atraviesa retos vinculados a la transición energética, la reindustrialización y la autonomía estratégica.

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El acto ha contado con intervenciones de Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica; Sergi Loughney, director general de Asuntos Corporativos de la Fundación "La Caixa".

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