Ecoener refuerza su liderazgo en sostenibilidad con nuevas metas de descarbonización y máximas calificaciones internacionales

Ecoener ha reforzado durante 2025 su estrategia de crecimiento responsable, consolidando avances relevantes en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG), según refleja su Memoria de Sostenibilidad 2025, verificada por TÜV SÜD conforme a los estándares GRI y al marco europeo voluntario VSME.

La empresa logró reducir sus emisiones totales cerca de un 80% el año pasado, situándolas en 21.760 toneladas de CO₂. Ecoener se posiciona así a la vanguardia de la transición energética, con un nivel de emisiones un 60% inferior al estándar definido por Science Based Targets initiative (SBTi), referencia internacional en objetivos climáticos basados en la ciencia. Además, ha definido un nuevo Plan de Descarbonización, que establece objetivos de reducción anual de emisiones del 5,62% en los Alcances 1 y 2 y del 6,03% en el Alcance 3 hasta 2035, medidos en intensidad de emisiones (tCO₂e/MWh).

Los avances han sido reconocidos por entidades internacionales de referencia como S&P Global Ratings, que ha otorgado a Ecoener la máxima calificación Dark Green en su Climate Transition Assessment (CTA), y por CDP, que le ha concedido una calificación B en cambio climático, la más alta posible dentro de una evaluación privada.

Gracias a que la totalidad de su generación de energía procede de fuentes renovables, la compañía contribuyó en 2025 a evitar la emisión de 374.377 toneladas de CO₂, un 16% más que el año anterior, así como el consumo de 76.060 toneladas de combustibles fósiles (+25%).

"En Ecoener entendemos que el crecimiento solo tiene sentido si va acompañado de una gestión responsable y sostenible. Nuestro objetivo no es únicamente aumentar capacidad renovable, sino hacerlo manteniendo los más altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza en todos los mercados donde operamos", señala Luis de Valdivia, presidente de Ecoener. Como compañía cotizada —que acaba de celebrar su quinto aniversario en Bolsa—, la integración de criterios ASG forma parte estructural de su gestión y de la relación con sus grupos de interés.

Gobernanza

La empresa ha reforzado sus mecanismos de gobernanza y supervisión ASG, alineados con los principios de la International Finance Corporation (IFC). En este marco, Ecoener ha implantado un nuevo Plan de Gestión de Contratistas y Proveedores para extender sus estándares ambientales, sociales y éticos a toda la cadena de valor. Actualmente, trabaja con 1.253 proveedores, de los cuales el 93% son locales. Durante el ejercicio, Ecoener realizó además un análisis integral de riesgos y oportunidades climáticas en todas sus geografías y activos, reforzando la integración de los factores climáticos en la estrategia corporativa y en la toma de decisiones del grupo.

Integración en el entorno

Ecoener continúa impulsando iniciativas dirigidas a minimizar el impacto ambiental de sus instalaciones y favorecer su integración en el entorno natural. La compañía desarrolla proyectos de protección de la biodiversidad en 325 hectáreas y ha ampliado su programa de agrivoltaica en República Dominicana, Colombia y Guatemala, alcanzando un total de 344 hectáreas.

En el ámbito social, la energía generada por Ecoener permitió abastecer a más de 233.000 familias, mientras que el 47% del empleo generado por la compañía se concentra en países en desarrollo. Asimismo, el 66% del gasto total se destinó a proveedores locales, reforzando el impacto positivo sobre las economías de las comunidades donde opera.

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Durante 2025, las acciones sociales en las comunidades cercanas a los activos se centraron en el impulso al desarrollo educativo y la formación, así como en la promoción del empleo, prestando especial atención a los jóvenes y al fomento de la incorporación de la mujer al ámbito laboral.