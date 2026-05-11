Llegan los “Hybrid Days” a Toyota Ocasión Mallorca

Toyota Ocasión Mallorca celebra la renovación de sus instalaciones en Palma de Mallorca con la puesta en marcha de los “Hybrid Days”, una campaña especial dedicada a vehículos híbridos de ocasión y seminuevos con entrega inmediata.

La acción tendrá lugar únicamente los días 13, 14 y 15 de mayo en el centro situado en Gran Vía Asima, 40, Polígono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, donde los clientes podrán acceder a condiciones exclusivas en una selección de modelos con etiqueta ECO.

Toyota Yaris, uno de los modelos más prácticos para la movilidad urbana por su tamaño compacto. / .

Híbridos Toyota con entrega inmediata

Durante estas tres jornadas, el concesionario reunirá diferentes opciones híbridas pensadas para quienes buscan renovar su vehículo y apostar por una movilidad más eficiente, cómoda y adaptada tanto a la ciudad como a los desplazamientos por carretera.

Entre los modelos destacados, el Toyota C-HR ocupará un papel protagonista. Este SUV híbrido combina diseño moderno, eficiencia y comodidad para el día a día.

También tendrá un lugar especial el Toyota Yaris, uno de los modelos más prácticos para la movilidad urbana por su tamaño compacto, bajo consumo y facilidad de conducción.

La oferta se completará con algunas unidades del Toyota Corolla, una opción equilibrada para quienes buscan más espacio, confort y fiabilidad en un híbrido seminuevo.

Además de los modelos Toyota, los “Hybrid Days” contarán con unidades de Lexus, la marca premium del grupo. Entre ellas destaca el Lexus NX, un SUV equilibrado y versátil que combina confort, diseño y tecnología híbrida. También estará presente el Lexus UX, una opción más urbana y juvenil, pensada para quienes buscan un crossover premium eficiente y con carácter.

La oferta se completará con algunas unidades del Toyota Corolla. / .

Asesoramiento personalizado para cada cliente

El equipo comercial ofrecerá atención personalizada para resolver dudas sobre modelos disponibles, financiación, garantías y ventajas de la tecnología híbrida. Con esta campaña, Toyota Ocasión Mallorca refuerza su apuesta por la movilidad híbrida y por una experiencia de compra más cercana, clara y adaptada a las necesidades de cada cliente.

Mapa del Concesionario Oficial TOYOTA Ocasión Palma de Mallorca - Medimotors Mallorca.

Los “Hybrid Days” estarán activos solo durante los días 13, 14 y 15 de mayo, con ofertas exclusivas sujetas a disponibilidad. Las personas interesadas pueden ampliar información y solicitar cita en la página oficial de la campaña.