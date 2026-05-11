EEN Baleares: una red para conectar la innovación local con Europa

En un contexto económico marcado por la internacionalización y la necesidad constante de innovar, contar con aliados estratégicos es clave. La Enterprise Europe Network (EEN) en las Balears se ha consolidado como una herramienta fundamental para empresas y centros de investigación que buscan crecer, colaborar y acceder al mercado europeo. Su propuesta es clara: ofrecer una única vía que facilite el acceso a oportunidades internacionales y refuerce la competitividad del tejido local.

El consorcio EEN Illes Balears está formado por tres entidades de referencia: la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació Bit), la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) y la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca (Cambra de Comerç Mallorca). De forma coordinada, estas organizaciones ponen al servicio de empresas y entidades un conjunto de servicios orientados a la innovación, la internacionalización y el acceso a financiación europea.

A través de esta red, presente en más de 50 países, se pueden identificar socios internacionales, participar en proyectos colaborativos y explorar nuevas vías de crecimiento en el mercado europeo. Los resultados avalan su impacto: en 2025, 97 empresas y entidades de las Illes Balears se beneficiaron de los servicios de la EEN, con 18 resultados destacados derivados de un asesoramiento avanzado y especializado.

En este marco de colaboración, la FUEIB desempeña un papel estratégico a través de su Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC). Desde este servicio, se trabaja de forma estrecha con el personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears para impulsar la valorización del conocimiento generado en la universidad. El objetivo es conectar ese conocimiento con las necesidades reales de las empresas, transformándolo en soluciones innovadoras y aplicadas.

Esta labor de intermediación permite fortalecer la transferencia de conocimiento, fomentar la colaboración entre el ámbito académico y empresarial y generar un impacto directo en la competitividad del territorio. Además, gracias a su participación en la EEN, la FUEIB facilita el acceso a programas específicos de financiación europea y ofrece asesoramiento continuo a investigadores y empresas en todas las fases del desarrollo de proyectos internacionales.

La suma de capacidades de las entidades del consorcio convierte a la EEN en un motor de progreso para las Balears. Un espacio donde la innovación, la colaboración y la proyección europea se traducen en oportunidades reales para el tejido empresarial y científico. El compromiso es claro: seguir conectando talento, conocimiento y empresa con Europa para impulsar el desarrollo de las islas.

Para más información sobre los servicios y actividades del consorcio, se puede consultar la web eenbalears.org