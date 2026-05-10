Rafa Maldonado, socio cofundador de Espais Integrals : "Basamos nuestro éxito en las relaciones humanas: nos importan las personas"

Espais Integrals cumple 20 años. No muchas empresas alcanzan esa trayectoria… ¿Cómo fueron los orígenes?

Nacimos con una misión muy definida: comercializar productos y servicios que realmente impulsaran el desarrollo del puesto de trabajo. Desde el inicio nos enfocamos en soluciones ‘llave en mano’, integrando mamparas, suelos técnicos y pavimentos, pero lo que realmente nos movía era el compromiso y la ilusión. Éramos un equipo pequeño, pero decidido a demostrar que un espacio de trabajo es una herramienta estratégica. Aquellos primeros años fueron de mucho aprendizaje, centrados en ganarnos la confianza del tejido empresarial de Mallorca a partir del rigor.

Afirma que el espacio de trabajo es un elemento estratégico. ¿Por qué motivo?

Todo el mundo ha escuchado la frase "el factor humano es el más importante para las empresas". Nosotros, efectivamente, así lo consideramos y ayudamos a nuestros clientes para que den a sus trabajadores las mejores herramientas en cuanto a diseño, ergonomía, funcionalidad y el mejor espacio para que se encuentren a gusto a la hora de trabajar. Cuando eso se consigue, la efectividad de los trabajadores será mucho mayor que si esos trabajadores están a disgusto o en un espacio incomodo o inadecuado. Por otra parte, en un mercado laboral tan volátil, retener talento también pasa por ese hecho: por hacer ver a nuestro equipo que como empresa pensamos en su comodidad y en que desarrolle su labor profesional a gusto. Todos estos factores hacen que la inversión por parte de las empresas tenga un retorno acorde a la misma.

¿Cómo ha evolucionado la empresa a lo largo de estas dos décadas?

La esencia se mantiene, pero nuestra capacidad de ejecución es hoy mucho más sólida. En 2006 nos centrábamos en el equipamiento; hoy realizamos una gestión integral de todos los espacios. Hemos madurado hasta convertirnos en una ‘consultoría integral’, capaz de gestionar un proyecto desde el primer plano hasta la entrega de llaves. La evolución ha sido adaptativa: hemos pasado de equipar oficinas tradicionales a crear ecosistemas híbridos y sostenibles, de manera que nos hemos ido consolidando como socios estratégicos de nuestros clientes.

A lo largo de su trayectoria han afrontado dos crisis profundas globalmente hablando: la financiera de 2008 y la pandemia de Covid-19 en 2020. ¿Cómo las vivieron?

Respecto a la crisis financiera, nosotros entramos en el mercado en 2006, y lo hicimos con un plan de negocio bastante claro y estructurado de cómo queríamos crecer y hasta dónde queríamos llegar. Estructuralmente, éramos una empresa pequeña, que iba cumpliendo y controlando la política de ventas, las cifras y los márgenes, con lo cual -afortunadamente- no teníamos deuda bancaria. Eso fue clave soportar esa crisis de la mejor manera. Por otra parte, respecto de la crisis de la pandemia, estamos muy orgullosos de que en Espais Integrals no se hizo ningún ERE entre los 21 trabajadores que entonces, en 2020, componíamos la empresa. Ajustamos (eso sí) los horarios de trabajo, pero cada día salimos a hacer montajes y a atender a nuestros clientes. Eso tiene otra lectura y es que teníamos mucho trabajo realizado antes, y los clientes seguían confiando en nosotros para acabarlos. En definitiva, la pandemia fue dura y con mucha incertidumbre para nosotros como para todo el mundo, pero la pudimos superar con el esfuerzo de todos los que conformamos Espais Integrals.

¿Cuál es la clave para competir y cuál es su valor diferencial?

Nuestra mayor ventaja competitiva es el servicio. No solo compartimos conocimiento en toda la organización, sino que basamos nuestro éxito en las relaciones humanas: nos importan las personas -clientes, partners y equipo- por igual. Quiero destacar este último apartado. El verdadero corazón de nuestra operatividad es nuestro propio equipo técnico, compuesto por 14 instaladores. A diferencia de la externalización habitual en el sector, contar con este gran equipo interno nos permite garantizar un control absoluto sobre la instalación y el resultado final de las mismas. En Espais Integrals no solamente "vendemos" una reforma; diseñamos espacios que optimizan desde los metros cuadrados de una instalación a la salud de los usuarios a través de la ergonomía de nuestros productos. Productos que, entre otras cosas, allanan el camino para obtener certificaciones asociadas al bienestar, la salud, la transparencia en la gestión, y la sostenibilidad, como son Well, Level y B Corp, que facilitan la obtención de los puntos necesarios para la obtención de esos certificados. Nuestros productos aportan puntos en categorías como bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) para Well, materiales reciclados o circulares para Level y transparencia en la cadena de suministro para B Corp: Tras 20 años, nuestra experiencia nos permite anticiparnos a los problemas antes de que ocurran.

¿Los profesionales de Espais Integrals reciben formación interna?

Como quiera que nuestro trabajo respecto al montaje es muy variado, tenemos equipos de trabajo muy específicos y amplios: desde mampara técnica a mobiliario pasando por montaje de suelo con sus variantes. Ocurre que en el seno de esos equipos también contamos con ayudantes, gente joven que empieza en este mundillo. En ese sentido, nosotros no tenemos una escuela estructurada como tal, pero sí que los profesionales más veteranos aleccionan de la mejor manera y con la mejor voluntad a aquellos que están empezando. Por otra parte, cuando se requiere, también nos desplazamos a la fábrica de nuestros proveedores para recibir la formación adecuada y tener así herramientas para el futuro. De otro modo, poco recorrido tendríamos como empresa.

¿Se encuentran con dificultades a la hora de detectar y contratar mano de obra?

Ciertamente, nos cuesta horrores. No podemos decir que aquí encuentren un trabajo vocacional (es difícil tener de antemano vocación para ser montador de mamparas); por lo tanto, sí es difícil encontrar a un aprendiz que empiece. Cuando lo encontramos y observamos en él cualidades y ganas de aprender, ya tenemos mucho terreno ganado.

Como decía usted, están especializados en proyectos "llave en mano"; ¿a qué tipo de clientes se dirigen?

Nuestro espectro de clientela es muy amplio. Trabajamos desde la Administración Pública hasta pymes que buscan dar un salto en su imagen corporativa o grandes corporaciones que renuevan sus sedes bajo criterios de eficiencia. También contamos con soluciones para sectores específicos como el hotelero o el sociosanitario, y realizamos desde pavimentos en hoteles hasta instalaciones técnicas en quirófanos. En definitiva, cualquier entidad que entienda que su espacio físico refleja su identidad es nuestro cliente ideal.

¿Operan solo en Mallorca o también fuera de la isla?

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Somos una empresa de ámbito balear y el grueso de nuestra facturación es balear. Ocurre, sin embargo, que tenemos entre nuestros clientes a empresas que operan fuera de Mallorca o de Balears y, cuando lo requieren, también trabajamos para ellas fuera. Hemos trabajado y montado oficinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Canarias, Portugal… E incluso hemos montado las oficinas de representación del Govern de les Illes Balears en Bruselas.