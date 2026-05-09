EFPA Congress 2026: conclusiones sobre IA y geopolítica en el asesoramiento financiero

Este viernes, el Palau de Congressos de Palma celebró la última jornada del EFPA Congress 2026. Tras el acto principal del jueves, el cierre de la edición estuvo a la altura, con nada menos que doce talleres repartidos entre el auditorio y otras salas del centro de convenciones. Así, los asistentes pudieron diseñar su itinerario en función de sus áreas de interés dentro del mundo de la inversión y el asesoramiento financiero. Los talleres se estructuraron, por lo general, en ponencias y mesas con amplio espacio para la participación del público.

Se abordaron algunas de las cuestiones de más actualidad en el sector, como el impacto de la geopolítica en las carteras, la presión del mercado inmobiliario balear o el margen de decisión que debemos conceder a la inteligencia artificial en nuestras inversiones. Aquellos que quisieran resolver inquietudes más técnicas tuvieron la opción de explorar estrategias para optimizar la inversión en renta variable, o de evaluar oportunidades y riesgos de la renta fija en el contexto actual. Por otra parte, los asesores financieros pudieron conocer casos prácticos para incrementar su eficiencia operativa o favorecer la fidelización de sus clientes.

IA y relación con el cliente

El impacto de la inteligencia artificial en el asesoramiento se debatió ya en uno de los primeros talleres del día. Ben Goss, CEO de Dynamic Planner, y Fabrizio Zumbo, de Vanguard, coincidieron en que la IA puede mejorar la eficiencia del asesor, pero no elimina el valor de la relación humana. Zumbo defendió que el asesoramiento también implica empatía y capacidad para ayudar al cliente a no reaccionar de forma impulsiva. Goss expuso la experiencia del Reino Unido, donde la tecnología se está usando para reducir la brecha entre quienes pueden acceder a asesoramiento y quienes no. También advirtieron de que usar IA exige datos fiables y control.

Inmobiliario y normativa

En su ponencia, Fernando Vives, CEO del Grupo Alia, defendió que la inversión inmobiliaria ha dejado de ser solo defensiva y se ha convertido también en una cuestión de asignación de capital. Subrayó la importancia de distinguir entre precio y valor, y de analizar qué sostiene el precio de un activo. En el caso balear, un mercado tensionado por la escasez de oferta, la demanda internacional y la sensibilidad regulatoria, recordó que la vivienda ha subido más de un 80% desde 2015, mientras los salarios no han seguido el mismo ritmo.

Entre los segmentos con interés citó el living, los hoteles, las oficinas reposicionadas, los data centers y las residencias de estudiantes. Señaló que conocer las reglas del juego antes de invertir es esencial en un mercado donde una decisión regulatoria puede modificar las expectativas.

Geopolítica y carteras

Nicolás de Pedro, de Earendel Associates, y Joaquín García Huerga, de BBVA Asset Management, recuperaron algunos mensajes planteados en anteriores mesas. De Pedro sostuvo que el orden internacional basado en reglas está seriamente cuestionado y que el giro de Estados Unidos no debe interpretarse solo como un fenómeno ligado a Donald Trump, sino como una tendencia estructural. También advirtió de las dificultades de Europa para responder con capacidad estratégica.

García Huerga explicó que, para una gestora, la geopolítica debe incorporarse a procesos y modelos que permitan distinguir entre ruido y riesgo real. En ese análisis entran variables como el petróleo, la inflación, los tipos de interés, la volatilidad o los diferenciales de crédito. La idea principal fue que rentabilidad y riesgo deben gestionarse juntos, con disciplina.

El factor humano

El debate tecnológico continuó en el taller «Cuando la IA decide, ¿quién decide?». Reunió al psicoanalista Alejandro Campot; a Fiona Garvey, CEO de Softonic; y a Javier Bello, de la Junta de EFPA. Fue la sesión más centrada en las consecuencias humanas de la tecnología.

Campot alertó del riesgo de delegar funciones cognitivas en la IA y perder atención, criterio y capacidad crítica. Garvey señaló que la IA es información, no inteligencia; «somos nosotros quienes debemos tratar de responder las preguntas». Y Bello defendió que debemos seguir formando para ejercitar el sentido crítico, que las herramientas deben trabajar para las personas y no al revés. La máquina facilita la tarea y ahorra tiempo, pero la decisión final es nuestra.