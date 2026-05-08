"La sobrerregulación es, en ocasiones, peor que la falta de regulación"

Hace falta mucha pedagogía en materia financiera para que los ahorradores españoles se conviertan en inversores, y en este sentido, EFPA España lleva ya 25 años en esta labor. ¿Lo percibe usted así también? ¿Está el inversor español cada vez más preparado financieramente?

Hace falta pedagogía, especialmente para superar prevenciones a invertir el ahorro en los mercados de capitales. Pero también más cultura financiera, incentivos fiscales, costes más moderados, asesoramiento de calidad para más inversores y una regulación amigable y eficiente pero protectora del inversor. Muchos frentes y un largo camino a recorrer todavía para lograr que el ahorro, que existe y abundante, consiga los resultados que debería obtener.

¿Cómo puede el asesor financiero ayudar a transformar la mentalidad para canalizar el ahorro y convertirlo en inversión?

Los asesores financieros podemos aportar nuestra cercanía, conocimiento de los clientes y de sus sesgos conductuales, u ofrecer consejo profesional personalizado. Sin embargo, todo y nuestro rol central, no es suficiente para cambiar mentalidades muy enraizadas. Es necesario cambiar la mentalidad para objetivos como complementar la pensión de jubilación o financiar la educación de los hijos, pero sin duda, el efecto inflación, es uno de los principales motivos para invertir nuestros ahorros. La inflación nos hace perder poder adquisitivo y es fundamental que el ahorrador entienda que, al menos se ha de superar en los resultados de la inversión. Recordemos que costes, impuestos e inflación son los grandes enemigos de la inversión. Podríamos añadir el analfabetismo financiero y la escasa predisposición a preocuparse de la salud y futuro financiero como el cuarto enemigo.

En materia regulatoria, ¿cree que el inversor está debidamente protegido a día de hoy, o aún hay camino por andar en esta materia? Y en este sentido, ¿qué papel juega el asesoramiento especializado en canalizar el ahorro garantizando la protección al inversor?

La sobrerregulación es, en ocasiones, peor que la falta de regulación. Conviene hacerla entendible y confiable y quizás flexibilizarla en aquello que no nos haga perder protección, pero permita ganar accesibilidad. Disponer de asesoramiento autónomo y de calidad también contribuye a proteger al inversor y darle más confianza.

¿Cómo cree que la tecnología está cambiando la forma en la que invertimos?

Mejorando el acceso a los mercados y a la información. Sin embargo, su sobreabundancia puede ser contraproducente, especialmente cuando la tecnología no va acompañada del factor humano del asesoramiento.

Este año Efpa España celebra su Congreso Anual en el Palacio de Congresos de Mallorca los días 7 y 8 de mayo. Y el interés que despierta se demuestra en los más de 700 inscritos este año. Hay apetito inversor. ¿Por qué es importante para el profesional financiero asistir? ¿Qué encontrará?

Ante todo, para contrastar las preocupaciones y experiencias de un entorno muy cambiante. Los profesionales se enfrentan a la inestabilidad geopolítica, al reto de adaptar la tarea profesional a las ventajas y cambios de la IA, a las novedades en productos y activos, y a la transferencia generacional que la jubilación boomer está anunciando. Temas, junto con muchos otros, que serán debatidos por expertos y profesionales en EFPA Congress de Palma del 6 al 8 de mayo.

*EFPA España es la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros. La única asociación europea en nuestro país que representa y defiende los intereses de los profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal.