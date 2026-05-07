La Justicia de EEUU investiga apuestas de 2.600 millones contra el petróleo minutos antes de anuncios clave de Trump sobre Irán

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) está investigando una serie de operaciones realizadas en el mercado del petróleo, por un valor de 2.600 millones de dólares (2.200 millones de euros), momentos antes de anuncios clave sobre la guerra con Irán que provocaron grandes altibajos en los mercados realizados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi. La cadena de televisión estadounidense ABC ha adelantado la investigación tras obtener datos sobre las cuatro operaciones bajo investigación de la Bolsa de Londres y ha citado a fuentes conocedoras.

2.600 millones en apuestas bajistas

El DOJ, en colaboración con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, está investigando cuatro operaciones. Los operadores ganaron millones con cuatro apuestas a que el precio del petróleo bajaría justo unos instantes antes de que los mercados respiraran aliviados. El primer caso tuvo lugar el 23 de marzo, apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara que aplazaría los ataques contra infraestructuras críticas de Irán. Los operadores apostaron más de 500 millones (424 millones de euros) a que los precios del petróleo caerían.

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La segunda operación fue de mayor envergadura: una posición corta de más de 960 millones de dólares realizada el 7 de abril, apenas unos instantes antes de que Trump anunciara un alto el fuego con Teherán. Apenas una semana después, el 17 de abril, los operadores abrieron una posición corta sobre el crudo 20 minutos antes de que Araghchi escribiera que el estrecho de Ormuz estaba "completamente abierto". El último llegó apenas 15 minutos antes de que la Casa Blanca aplazara el alto el fuego, con una posición corta superior a los 430 millones de dólares (365 millones de euros).