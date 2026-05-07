El derecho laboral que muchos ignoran: 6 horas pagadas para buscar trabajo tras un despido

Muchos trabajadores lo desconocen, pero la ley laboral española recoge un derecho muy concreto cuando una empresa comunica un despido por causas objetivas: durante el periodo de preaviso, la persona afectada puede disponer de seis horas semanales retribuidas para buscar un nuevo empleo.

No es una ayuda nueva ni un permiso general para cualquier trabajador. Es un derecho incluido en el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que, durante el periodo de preaviso, el trabajador tendrá derecho, sin pérdida de retribución, a una licencia de seis horas semanales para buscar nuevo empleo.

No se aplica a todos los despidos

La clave está en el tipo de despido. Este permiso está vinculado al despido objetivo, regulado en el Estatuto de los Trabajadores, y no se aplica automáticamente a cualquier extinción del contrato.

Por tanto, no sirve para cualquier persona que quiera cambiar de trabajo ni para todos los casos de despido. La licencia entra en juego cuando la empresa comunica una extinción por causas objetivas y existe un periodo de preaviso.

Seis horas cada semana, no seis horas en total

Uno de los puntos más importantes es que la ley habla de seis horas semanales. Es decir, no son seis horas para todo el periodo de preaviso, sino una licencia semanal mientras dure ese plazo.

En los despidos objetivos, la empresa debe conceder un plazo de 15 días desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato. Durante ese tiempo, el trabajador puede utilizar esas horas para buscar una nueva oportunidad laboral.

Qué debe hacer la empresa en un despido objetivo

El Estatuto de los Trabajadores establece que la empresa debe comunicar el despido por escrito, expresando la causa. Además, debe poner a disposición del trabajador una indemnización de 20 días por año de servicio, con prorrateo por meses de los periodos inferiores a un año y con un máximo de 12 mensualidades, salvo los supuestos previstos en la propia norma.

También debe conceder el citado preaviso de 15 días. Es durante ese periodo cuando aparece el derecho a las seis horas semanales pagadas para buscar empleo.

Un derecho pensado para facilitar la transición

La finalidad de esta licencia es clara: permitir que el trabajador pueda buscar un nuevo empleo antes de que finalice su contrato, sin perder salario por esas horas.

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La idea que conviene retener es sencilla: si hay despido objetivo con preaviso, el trabajador tiene derecho a seis horas semanales retribuidas para buscar trabajo. No es un favor de la empresa ni una medida excepcional: está recogido en el Estatuto de los Trabajadores.