Madrid Nuevo Norte arranca sus primeras obras de urbanización 33 años después

Madrid Nuevo Norte echa a andar con la llegada de las primeras grúas y escavadoras 33 años después de su concepción. Tal y como ha anunciado Crea Madrid Nuevo Norte, mayor propietario de suelo en este desarrollo urbanístico antes conocido como Operación Chamartín, se han iniciado ya los trabajos de demolición y desmantelamiento —tareas incluidas dentro de la urbanización— en el primero de los cuatro ámbitos que conforman este nuevo barrio al norte de la capital, que se desarrollará sobre la playa de vías de la Estación de Chamartín y los terrenos aledaños.

En concreto, las primeras actuaciones "tienen como objetivo adecuar el terreno para las siguientes fases de la urbanización, que está previsto empezar en verano" y se demorarán durante los próximos seis meses. Las obras afectan a una superficie de 113.725 metros cuadrados correspondientes a la antigua campa de almacenamiento de coches del SEMAT, con la demolición de quince edificaciones y casetas existentes, la retirada de firmes y otros elementos construidos.

Las obras han sido encargadas a la compañia especializada Hercal, mientras la dirección facultativa la lidera TYLin y la asistencia técnica ambiental será desarrollada por Altacia. "El carácter selectivo de las demoliciones es uno de los aspectos más relevantes de esta fase, pues se ha diseñado para facilitar la correcta clasificación y gestión de los materiales resultantes con el objetivo de que el 76% de los mismos, 12.018 metros cúbicos, puedan reutilizarse posteriormente como material de relleno en zanjas y terraplenes en las obras de Madrid Nuevo Norte", comentan desde el desarrollo urbanístico considerado una de las mayores trasnformaciones urbanas de Europa.

Primer obras en Las Tablas Oeste

Los mencionados trabajos se desarrollan sobre el primero de los cuatro ámbitos que conforman Madrid Nuevo Norte, el que se conoce como Las Tablas Oeste, cuyos terrenos son en la práctica totalidad de Crea Madrid Nuevo Norte, sociedad participada mayoritariamente por BBVA y minoritariamente por Merlin Properties y Grupo San José. Desde esta compañía recuerdan que el proyecto de urbanización de este nuevo 'minibarrio' fue aprobado definitivamente el pasado 12 de marzo por el Ayuntamiento de Madrid.

Las Tablas Oeste, ubicado en el borde oeste del actual barrio de Las Tablas y junto a la playa de vías de Fuencarral, contempla el desarrollo de más de 300.000 metros cuadrados de suelo, donde se pondrán en marcha 741 viviendas, el 38% de gestión municipal, y más de 91.000 metros cuadrados de zonas verdes, articuladas en torno a varios parques y espacios públicos que reforzarán la integración del nuevo barrio con su entorno.

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El consejero delegado de Crea Madrid Nuevo Norte recientemente nombrado, Ignacio Morales, señala en un comunicado que "el inicio de estos trabajos confirma que Madrid Nuevo Norte avanza conforme a la planificación prevista y ha entrado en una nueva fase en la que el proyecto es ya una realidad palpable". "Afrontamos esta etapa con mucha ilusión, con sentimiento de responsabilidad y con un enfoque centrado en la ejecución eficiente de la obra y en la minimización de cualquier afección a los vecinos del entorno", añade.