¿Respiro o trampa? La luz cae un 10% en abril, pero la OCU lanza un aviso urgente para el verano

La factura eléctrica de los hogares españoles da un respiro este mes de mayo. Según los últimos datos de la OCU, el recibo medio de abril se situó en 55,89 euros, lo que supone una rebaja del 10% respecto a los 62,22 euros que se pagaron en marzo.

Sin embargo, los expertos advierten: esta "tregua" energética tiene fecha de caducidad y depende de factores geopolíticos que podrían disparar los precios cuando llegue el calor.

¿Por qué ha bajado la factura?

No se trata de un milagro, sino de una combinación de factores técnicos y meteorológicos:

Servicios de ajuste más baratos: El coste ha pasado de los máximos de marzo a 0,02977 €/kWh.

El coste ha pasado de los máximos de marzo a 0,02977 €/kWh. Embalses y sol: El aumento de las reservas de agua y la producción fotovoltaica han empujado los precios a la baja.

El aumento de las reservas de agua y la producción fotovoltaica han empujado los precios a la baja. Colchón fiscal: La reducción del IVA al 10% y del Impuesto a la Electricidad al 0,5% (vigentes hasta junio de 2026) actúan como escudo para el consumidor.

La reducción del y del Impuesto a la Electricidad al (vigentes hasta junio de 2026) actúan como escudo para el consumidor. Nuevo PVPC: La nueva fórmula de cálculo, con precios de mercado de futuros más estables, ha penalizado menos la factura este mes.

La amenaza: el estrecho de Ormuz y el lastre del "apagón" de 2025

A pesar de la bajada, la OCU señala que el riesgo sigue latente. El conflicto en Irán y el posible bloqueo del estrecho de Ormuz mantienen en vilo al mercado del gas. Dado que el sistema marginalista de la UE paga toda la energía al precio de la más cara (normalmente el gas), cualquier escalada en Oriente Medio se reflejará directamente en tu recibo.

Además, el sistema arrastra los costes de seguridad reforzada que Red Eléctrica Española mantiene tras el apagón del 28 de abril de 2025. Al operar en modo de seguridad, se recurre a más ciclos combinados y se limita la aportación renovable, sobrecostes que acaban trasladándose al recibo. "Si los altos precios del gas coinciden con un descenso de las reservas de agua, el impacto se notará con especial crudeza en verano", advierte la OCU.

Cómo protegerse ante las posibles subidas

Ante la incertidumbre de un verano caro, la OCU recomienda no quedarse de brazos cruzados:

Revisar el contrato: Los hogares con tarifas indexadas o PVPC son los más expuestos a la volatilidad. Buscar estabilidad: Es aconsejable apostar por tarifas de precio fijo durante al menos 12 meses para evitar sorpresas.

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Comparar: Utilizar herramientas como el comparador gratuito de la OCU para encontrar ofertas que se ajusten al perfil de consumo real antes de que la volatilidad regrese al mercado.