Más de 17,5 millones de turistas extranjeros visitaron España en el primer trimestre de 2026, un 2,5% más

La llegada de turistas extranjeros siguió creciendo en el primer trimestre de 2026, aunque a un ritmo muy inferior en comparación con el mismo período de años anteriores. Entre enero y marzo el número de turistas que visitaron España aumentó un 2,5% y superó los 17,5 millones por primera vez, mientras hace un año el avance era del 5,68% y en 2024, del 17,7%.

En cualquier caso, se trata de un inicio de año con cifras inéditas. Y si en enero y febrero llegaron 5,1 y 5,6 millones de visitantes, respectivamente, un 1,2% y un 2,8% más que un año antes, en marzo, el primer mes desde que estalló la guerra en Irán, hicieron lo propio 6,8 millones de turistas internacionales, un 3,3% más que en el mismo mes de 2025.

Y con un gasto que sigue por encima del crecimiento de las llegadas al aumentar un 6,3% en el primer trimestre, hasta los 25.000 millones de euros, aunque también en este caso el ritmo de avance es inferior al de años anteriores (7,2% en 2025 y 27,2% en 2024).

El gasto total realizado por los turistas internacionales en marzo fue de 9.606 millones de euros, con un aumento del 5,4% respecto al mismo mes de 2025. El gasto medio por turista de 1.411 euros fue un 2,1% superior al de hace un año y el gasto medio diario creció un 4,8%, hasta los 198 euros.

Los principales países emisores en los tres primeros meses del año fueron Reino Unido (con cerca de 3,2 millones y un aumento del 2,3%), Alemania (con casi 2,1 millones y un incremento del 1,2%) y Francia (con más de 2 millones, un 5,9% menos). Este último país, que había retrocedido más de un 11% en el número de llegadas en los dos primeros meses del año, progresa en este tercer mes del año un 4,4%, hasta los 798.671 turistas.

Entre los países que más crecen en visitantes sobresale Irlanda (11% más, hasta los 526.431 visitantes), Portugal (7% más, hasta los 565.677), Italia (5,2% más, hasta 1,15 millones de turistas) y Estados Unidos (5% más, hasta los 732.577).

Cataluña, menos turistas y más gasto

Cataluña es la única comunidad que registra un menor número de visitantes que en 2025, tanto en el acumulado de los tres primeros meses, un 2,6% menos, hasta los 3,5 millones, como en marzo, con un retroceso del 5,4%, hasta los 1,3 millones de turistas. Pero se mantiene como la segunda región que más visitantes recibe en el primer trimestre, detrás de Canarias, que vive en estos meses el final de su temporada alta, y por delante de Andalucía.

Sin embargo, Cataluña es la región que más crece en gasto, un 15,5% en el acumulado, hasta los 4.282,87 millones de euros, y un 13,3% en marzo, hasta los 1.637 millones de euros. De hecho, es la comunidad en la que más crece el gasto medio por turistas, un 18,55 % en los primeros tres meses, hasta los 1.225 euros, y un 19,8% en marzo, hasta los 1.261 euros. La región con un mayor gasto medio por turista es Madrid, donde alcanzó los 1.909 euros en el trimestre (+2,08%) y 1.835 euros (-1,3%) en marzo.

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Las comunidades autónomas con mayor peso en el gasto de los turistas en el acumulado del primer trimestre fueron Canarias, Cataluña y Madrid. En marzo, Canarias, Andalucía y Cataluña.