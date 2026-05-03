Reunión extraordinaria
La OPEP anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios
La medida, acordada este domingo en Viena, busca compensar el combustible que está atrapado en barcos por el cierre del estrecho de Ormuz
Agencias
Viena
Representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP, reunidos este domingo de forma telemática, han anunciado que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios a partir de junio para compensar el cierre del estrecho de Ormuz.
En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este "ajuste voluntario" se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (de 206.000 barriles diarios), lo que "reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado".
- Dueños de pequeños barcos acusan al Govern de expulsarlos del Port d’Andratx: «Pagaba menos de 200 euros al mes y ahora me piden 1.300»
- A Javier Truyol le suben un 400% el precio del amarre en el Port d’Andratx: «Nos echan a los que pescamos calamares para poner barcos extranjeros»
- Alarma en el aeropuerto de Palma por un aviso de incendio en un vuelo procedente de Madrid
- Muere Marcos Soler, exjugador de Ferriolense y San Cayetano
- Àrtur Martínez, cantante de La Fúmiga: «Soy optimista pero no ingenuo, la guerra contra la lengua valenciana está ahí»
- El supermercado con las mejores vistas de toda España está en Mallorca
- Las Galerías Velázquez de Palma esperan un nuevo futuro: un mallorquín compra más de una quincena de locales
- El Mallorca sobrevive en Montilivi a los fantasmas del pasado