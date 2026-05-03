Cursos intensivos de idiomas para mejorar tu nivel este verano

Algunas personas encuentran en los meses de verano una oportunidad perfecta para avanzar en competencias clave, y los idiomas se convierten en una opción especialmente adecuada cuando se trata de cursos intensivos.

Uno de los principales beneficios de este formato es la inmersión. Al trabajar el idioma de forma continuada durante varias horas al día, se consigue interiorizar mejor los contenidos, ampliar vocabulario y ganar fluidez en menos tiempo. Este ritmo intensivo favorece la continuidad del aprendizaje, reduce el olvido entre sesiones y mejora la confianza a la hora de comunicarse en situaciones reales.

Además, el contexto estival suele facilitar una mayor predisposición para aprender. Sin la presión habitual del curso académico o de picos de trabajo, aumenta la motivación y el aprendizaje resulta más efectivo, especialmente para estudiantes, profesorado o personas que se preparan para iniciar una nueva etapa formativa o profesional. A ello se suma que el formato intensivo permite percibir avances de forma más rápida, lo que refuerza el interés y ayuda a mantener el compromiso con el aprendizaje.

Los cursos intensivos son una opción especialmente recomendable para quienes necesitan mejorar su nivel en poco tiempo, ya sea para acceder a una oportunidad laboral, preparar una estancia en el extranjero o reforzar su perfil profesional.

En este contexto, UIBIdiomes, el servicio de idiomas de la Universitat de les Illes Balears gestionado por la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), ofrece una propuesta formativa de cursos intensivos de verano que destacan por una metodología práctica, centrada en la aplicación real del idioma desde el primer día. Esta propuesta responde a una demanda creciente del mercado laboral, donde las competencias lingüísticas no solo se valoran, sino que en muchos casos son un requisito imprescindible. Contar con un buen nivel de idiomas puede marcar la diferencia en procesos de selección o en el acceso a nuevas oportunidades profesionales.

La oferta de UIBIdiomes incluye idiomas como inglés, alemán, francés, italiano y catalán, así como lengua de signos española y lengua y cultura españolas. Además, en el caso del catalán y el inglés, el alumnado tiene la posibilidad de realizar una prueba de nivel al finalizar el curso y obtener, en un breve periodo, un certificado acreditativo.

El profesorado ofrece un seguimiento cercano durante todo el proceso formativo y en las clases se trabaja la comprensión, la expresión oral y la práctica aplicada. Los cursos se imparten en horario de mañana o de tarde, con posibilidad de realizarlos tanto en el campus de la UIB como en el Edifici de Sa Riera.

Toda la oferta la puedes encontrar en la web de UIBIdiomes, con información detallada sobre cursos, niveles, horarios y proceso de inscripción.