José Manuel Mieres: «Cada vez más jóvenes confían en BBVA para ser su banco para toda la vida financiera»

En un mercado financiero cada vez más digitalizado, ¿cómo están cambiando las expectativas y el comportamiento de los jóvenes con la banca?

Las nuevas generaciones buscan sobre todo una experiencia sencilla que les permita gestionar todo su dinero al momento desde la app. Para ellos, el dinero ya no es solo algo que se guarda, sino una herramienta para viajar, compartir, emprender proyectos y ganar autonomía.

Eso por ejemplo lo veo muy de cerca en casa, con mis hijas o sus amigas, que están ya en la universidad. Para ellas es totalmente natural gestionar sus finanzas desde el móvil, comparar opciones antes de decidir y usar distintas herramientas según lo que necesitan en cada momento. Esa inmediatez y facilidad son clave en su relación con la banca.

Además, eligen su banco por utilidad, no por un sentimiento de pertenencia. Comparan, prueban y cambian con facilidad, lo que hace que la fidelidad sea mucho menor que antes.

Este contexto nos empuja a los bancos a evolucionar y ofrecer propuestas de valor más completas, que vayan más allá de lo financiero e incorporen también experiencias. La relación con el cliente deja de ser solo transaccional para convertirse en un acompañamiento a largo plazo, convirtiéndonos en un socio que les apoye en cada etapa de su vida.

En un mercado donde los neobancos han ganado protagonismo, ¿cómo compite BBVA por seguir siendo la opción principal entre los jóvenes?

Los neobancos han sabido conectar muy bien con los jóvenes gracias a propuestas muy centradas en la simplicidad, la rapidez y unos precios competitivos. En BBVA partimos de esa misma base, pero creemos que la diferencia está en ir más allá. No se trata solo de ofrecer una buena experiencia digital, sino de ser capaces de acompañar al cliente en todas las etapas de su vida financiera. Nuestra propuesta combina una ‘app’ completa y fácil de usar con una oferta amplia que cubre tanto el día a día, decisiones más relevantes, financiar estudios, comprar una vivienda o empezar a invertir.

En el fondo, hablamos de algo muy sencillo. Los neobancos funcionan muy bien en necesidades concretas, pero BBVA aspira a ser el banco de referencia a largo plazo. Un banco que está cuando el cliente lo necesita, no solo en lo cotidiano, sino también en los momentos importantes.

Esa propuesta integral, basada en la confianza, el asesoramiento y la posibilidad de elegir cómo relacionarse con el banco, es lo que nos permite seguir siendo relevantes. Y también explica que cada vez más jóvenes nos elijan como su banco para toda su vida financiera. De hecho, en 2025, más de medio millón de las nuevas altas en BBVA en España fueron de personas menores de 30 años.

BBVA habla de una propuesta “integral” para los jóvenes. ¿Qué significa esto en la práctica?

Cuando hablamos de una propuesta integral, nos referimos a estar presentes en todas las necesidades financieras, desde las más cotidianas hasta las decisiones más importantes de su vida. En el día a día, esto se traduce en una oferta muy concreta y competitiva. Ofrecemos una cuenta sin comisiones y 100% digital, tarjetas de débito y crédito gratuitas, Bizum, transferencias inmediatas sin coste o la posibilidad de tener segundas cuentas gratuitas. Todo ello acompañado de herramientas dentro de la ‘app’ que les ayudan a controlar sus gastos, organizarse mejor y empezar a ahorrar.

A partir de ahí, la propuesta crece con el cliente. Por ejemplo, cuando viajan, cuentan con soluciones para operar en el extranjero sin comisiones. Cuando empiezan a pensar en su futuro financiero, tienen acceso a productos de inversión sencillos como acciones o ETF con tarifas muy competitivas, que hemos lanzado recientemente.

Hoy ofrecemos una tarifa específica para jóvenes que permite invertir en acciones y ETF por solo 0,99 euros por operación y sin comisión de custodia, que son dos de los elementos que más impactan en la rentabilidad a largo plazo.

Esto supone eliminar barreras de entrada que tradicionalmente existían en la inversión, facilitando que se pueda empezar con importes pequeños, de forma sencilla y con una estructura de costes clara y transparente.

Y en momentos clave, como financiar estudios, comprar un coche o acceder a su primera vivienda, BBVA también está presente con soluciones de financiación adaptadas a sus necesidades.

Si un joven está dudando hoy con qué banco quedarse, ¿qué le diría BBVA?

Lo primero es que piense en el tipo de banco que quiere tener a su lado a medida que su vida vaya cambiando. No es lo mismo lo que necesitas hoy que lo que necesitarás dentro de unos años, y ahí es donde realmente se ve el valor de una entidad.

En BBVA ofrecemos un modelo que combina lo mejor de ambos mundos. Por un lado, una experiencia digital muy completa que permite gestionar el día a día de forma sencilla desde la ‘app’. Y, por otro, la posibilidad de contar con un gestor cuando hace falta, ya sea en remoto, por teléfono o en oficina. No se trata de elegir entre digital o presencial, sino de poder usar cada canal según el momento.

Al final, la clave está en tener un banco que no solo te funcione hoy, sino que te acompañe en el tiempo, con una oferta completa y la capacidad de estar ahí cuando realmente lo necesitas. Ese es el valor que buscamos ofrecer en BBVA.