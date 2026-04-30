Palma de Mallorca se prepara para acoger el mayor congreso nacional de asesoramiento financiero

La ciudad de Palma de Mallorca será el epicentro del sector financiero los próximos 6, 7 y 8 de mayo con la celebración de EFPA Congress 2026, el principal encuentro del asesoramiento financiero en España, organizado por EFPA España.

Bajo el lema “Del ahorro a la inversión: el poder del asesoramiento financiero”, el congreso cuenta ya con más de 70 ponentes y 800 profesionales inscritos, entre agentes financieros, directivos de banca y gestión patrimonial, economistas y expertos en mercados, representantes institucionales y especialistas en áreas como tecnología liderazgo y comunicación, entre otros, para analizar los grandes retos del sector en un contexto económico marcado por la transformación digital, los cambios regulatorios y la evolución del perfil del inversor.

El evento abordará cuestiones clave como el papel del asesor financiero en la transición del ahorro hacia la inversión a largo plazo, el impacto de la inteligencia artificial en los servicios financieros, las nuevas estrategias de gestión de carteras o la planificación patrimonial desde una perspectiva intergeneracional. Además, el programa incluirá mesas redondas, sesiones técnicas y talleres prácticos basados en casos reales.

La edición de este año contará con la participación de destacadas figuras del ámbito institucional, entre ellas el vicepresidente primero y consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno de las Illes Balears, Sr. Antoni Costa, y el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, en una cita que se ha consolidado como foro de referencia para el intercambio de conocimiento y experiencias entre profesionales del sector.

Celebrado por primera vez en Baleares, el evento tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Palma, y combinará sesiones plenarias, zonas expositivas y espacios de networking. La organización prevé un impacto económico superior al millón de euros para la ciudad, derivado tanto del gasto directo de los asistentes como del efecto inducido en la economía local.

La IX edición de EFPA Congress se consolida así como una de las citas más relevantes del calendario financiero nacional, con una media de más de 1.000 asistentes en ediciones anteriores y refuerza su papel en el impulso del debate sobre el futuro del ahorro y la inversión en Europa.