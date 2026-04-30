Eurostat
La inflación de la eurozona repunta cuatro décimas en abril por la energía, hasta el 3%
El encarecimiento de la energía en el cuarto mes del año alcanzó el 10,9 %, una tasa que más que duplica el 5,1 % observado en marzo
EFE
La inflación de la eurozona repuntó cuatro décimas en el mes de abril, hasta una tasa interanual del 3 %, impulsada sobre todo por el fuerte incremento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, según los datos preliminares de Eurostat.
En concreto, el encarecimiento de la energía en el cuarto mes del año alcanzó el 10,9 %, una tasa que más que duplica el 5,1 % observado en marzo, según los primeros datos ofrecidos por la oficina comunitaria de estadística. Además, los precios energéticos se apuntan un aumento del 3 % en la tasa mensual.
Los alimentos frescos son la segunda categoría con mayor crecimiento de los precios (un 4,7 % que es cinco décimas superior al dato de marzo), seguidos de los servicios (un 3 %, dos décimas menos), los alimentos procesados (se mantienen en el 1,7 %) y los bienes industriales no energéticos (0,8 %, tres décimas más).
En consecuencia, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía o los alimentos, continuó con su tendencia a la baja gracias a la disminución de una décima en abril, hasta una tasa interanual del 2,2 %.
Con todo, la inflación general del 3 % es un punto superior al objetivo que persigue el Banco Central Europeo (BCE), cuyo Consejo de Gobierno se reúne este mismo jueves en un encuentro en el que no se esperan aún cambios en los tipos de interés, según los expertos.
Además, la inflación de la zona euro acumula con este dato cuatro repuntes consecutivos desde que abrió el año en enero con una tasa del 1,7 % que luego se elevó al 1,9 % en febrero, el 2,6 % en marzo (primer mes que capturó el impacto del conflicto) y el 3 % en abril conocido hoy.
Por países, España es la economía con más inflación en el cuarto mes del año entre las cuatro grandes y la única de ellas que supera el promedio, con una tasa armonizada del 3,5 % que es superior al 2,9 % registrada en Alemania y en Italia y al 2,5 % observado en Italia.
Bulgaria se anotó el mayor encarecimiento de toda la zona euro (un 6,2 %), por delante de Croacia (5,4 %), Luxemburgo (5,2 %), Lituania (4,9 %), Grecia (4,6 %), Bélgica (4,3 %), Eslovaquia (4 %), Irlanda (3,6 %), España (3,5 %), Eslovenia (3,4 %) y Austria, Portugal y Estonia (3,3 %).
Por su parte, Chipre y Letonia registraron una inflación idéntica a la media de la eurozona (3 %) y por debajo del promedio se encuentran Alemania e Italia (2,9 %), Francia y Países Bajos (2,5 %), Malta (2,4 %) y Finlandia (2,3 %).
- Ingo Volckmann: 'Necesito gente que me ayude porque yo solo no puedo gastar dos millones cada temporada
- Costitx en flor 2026: fechas, horarios, aparcamientos y programa de la feria dedicada a las flores
- Multa de 200 euros por entrar con el coche en estas calles de Mallorca: la nueva zona restringida que ya vigilan las cámaras
- El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
- Todas las claves de la simulación del eclipse solar en Mallorca: horarios y ubicaciones para este miércoles y jueves
- Un camión pierde miles de botellas de agua en la carretera entre Artà y Son Servera
- El Govern investiga ahora por qué la promotora de es Jonquet comercializa 57 viviendas pese a que solo tiene autorizadas 53
- Una adolescente revela en su colegio que su padre lleva tres años violándola en Manacor