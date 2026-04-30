Se venden menos viviendas, pero más caras: las compraventas bajan un 7,7% en febrero

La compraventa de viviendas volvió a enfriarse en febrero, aunque los precios siguieron sin dar tregua. En España se firmaron 55.228 operaciones, un 7,7% menos que en el mismo mes de 2025, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado y del Portal Estadístico del Notariado. El retroceso de la actividad contrasta con la evolución del precio medio, que subió un 5,4% interanual y se situó en 1.977 euros por metro cuadrado.

El dato confirma una tendencia desigual en el mercado inmobiliario: se venden menos viviendas, pero a precios más altos. La caída fue especialmente intensa en el caso de los pisos, cuyas compraventas disminuyeron un 9,4%, hasta las 41.407 unidades. Las viviendas unifamiliares resistieron algo mejor, aunque también registraron un descenso del 2,3%, con 13.821 operaciones.

La presión sobre los precios se mantuvo en ambos segmentos. Los pisos alcanzaron un precio medio de 2.292 euros por metro cuadrado, un 7,7% más que un año antes, mientras que las viviendas unifamiliares se situaron en 1.458 euros por metro cuadrado, con un incremento del 2,6%. El mercado, por tanto, muestra una corrección en el volumen de compraventas, pero no una relajación generalizada de los precios.

El retroceso de las operaciones tuvo un alcance territorial amplio. La compraventa de viviendas cayó en 14 comunidades autónomas y solo aumentó en tres. Las mayores bajadas se registraron en Canarias, con un descenso del 21%; Navarra, con un 19,2% menos; Baleares, con una caída del 18,6%; y Asturias, donde las operaciones retrocedieron un 17,6%. También se anotaron descensos en Aragón, Madrid, País Vasco, Extremadura y Castilla y León, aunque en estos casos por debajo de la media nacional.

En el lado contrario, Castilla-La Mancha fue la comunidad con mejor comportamiento, con un aumento de las compraventas del 14%. También crecieron Cantabria, un 6,5%, y La Rioja, un 1,3%. Son las únicas autonomías que escaparon a la tendencia general de enfriamiento en febrero.

El precio de la vivienda, sin embargo, continuó al alza en buena parte del territorio. El metro cuadrado se encareció en 12 comunidades autónomas y bajó en cinco. Las mayores subidas se produjeron en Cantabria, donde el precio aumentó un 18,3%, y en la Comunidad Valenciana, con un avance del 17,4%. También registraron incrementos de dos dígitos Castilla-La Mancha, con un 11,6%, y Asturias, con un 11,4%.

La escalada fue asimismo relevante en Andalucía, Castilla y León, Madrid, Aragón, País Vasco, Cataluña y Canarias. En cambio, los precios bajaron en Navarra, con una caída del 13,7%; Extremadura, con un 3,5% menos; Murcia, con un descenso del 2,8%; Galicia, con un 2,5% menos; y Baleares, donde el retroceso fue del 1,4%. Según el informe, es la primera vez desde agosto de 2024 que se registran caídas interanuales en cinco o más autonomías al mismo tiempo.

El mercado hipotecario ofreció una imagen de estabilidad. Los préstamos para adquisición de vivienda crecieron apenas un 0,2% interanual en febrero, hasta las 30.109 operaciones. La cuantía media de esos préstamos, en cambio, aumentó un 6,3% y alcanzó los 175.904 euros. El porcentaje de compras financiadas mediante hipoteca se situó en el 54,5%, y en esas operaciones el préstamo cubrió, de media, el 72,4% del precio de la vivienda.

Por territorios, los préstamos hipotecarios crecieron en ocho comunidades autónomas y disminuyeron en nueve. Los mayores avances se dieron en Castilla-La Mancha, con un 13,8%; Cantabria, con un 7,3%; y Madrid, con un 6,6%. También superaron la media nacional Baleares, La Rioja, Castilla y León, Cataluña y Murcia. En cambio, las mayores caídas se registraron en Navarra y Asturias, ambas con descensos del 15,9%, y en Canarias, donde los préstamos bajaron un 12,3%.

La creación de empresas crece un 25%

El informe también recoge un fuerte repunte en la creación de empresas. La constitución de sociedades aumentó un 25,6% interanual en febrero, hasta las 12.804 nuevas compañías. De ellas, 9.323 correspondieron a sociedades con un capital fundacional de entre 3.000 y 4.000 euros, un 26,5% más que en febrero del año anterior. En este grupo, el capital medio de constitución fue de 3.014 euros.

La creación de sociedades avanzó en 14 comunidades autónomas. Los mayores incrementos se registraron en Extremadura, con un 67,9%; Cataluña, con un 44,7%; y la Comunidad Valenciana, con un 36,5%. Solo tres territorios presentaron descensos: Baleares, con una caída del 11,9%; Navarra, con un 5,8% menos; y Cantabria, con un retroceso del 0,4%.

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Los datos dibujan así un mes de febrero marcado por tres velocidades: menos compraventas de vivienda, precios todavía al alza y una actividad societaria en fuerte expansión. El Notariado recuerda, no obstante, que las cifras de los tres últimos meses son provisionales hasta disponer de toda la información estadística.