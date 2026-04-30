Apple gana 71.675 millones de dólares en el primer semestre, un 17% más

El gigante tecnológico Apple obtuvo un beneficio neto de 29.578 millones de dólares (25.289 millones de euros) entre los meses de enero y marzo, segundo trimestre fiscal para la compañía, lo que representa un avance del 19,4% en comparación con las ganancias contabilizadas por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio precedente.

En su segundo trimestre fiscal, Apple logró unas ventas netas de 111.184 millones de dólares (95.062 millones de euros), lo que supone un crecimiento interanual del 16,6% y un nuevo récord para la compañía entre los meses de enero y marzo.

En concreto, las ventas de Apple en América aumentaron un 11,8% interanual, hasta 45.093 millones de dólares (38.554 millones de euros); un 14,7% en Europa, con 28.055 millones de dólares (23.987 millones de euros); mientras que en Japón los ingresos crecieron un 15%, hasta 8.401 millones de dólares (7.183 millones de euros); y un 28% en China, hasta 20.497 millones de dólares (17.525 millones de euros).

En cuanto a los distintos productos y líneas de negocio, Apple ingresó 56.994 millones de dólares (48.730 millones de euros) con las ventas del iPhone, un 21,7% más y un nuevo récord para el segundo trimestre fiscal de la multinacional; mientras que facturó un 5,7% más por las ventas de Mac, hasta 8.399 millones de dólares (7.181 millones de euros); y las ventas de iPad crecieron un 8%, hasta 6.914 millones de dólares (5.911 millones de euros).

De su lado, la facturación por servicios aumentó un 16,3%, hasta 30.976 millones de dólares (26.484 millones de euros), mientras que las ventas de accesorios alcanzaron los 7.901 millones de dólares (6.755 millones de euros), un 5% más.

De este modo, en los seis primeros meses de su ejercicio fiscal Apple obtuvo un beneficio neto de 71.675 millones de dólares (61.282 millones de euros), un 17,3% por encima del resultado anotado por la compañía un año antes. Asimismo, las ventas del gigante de Cupertino sumaron 254.940 millones de dólares (217.972 millones de euros), un 16% más.

"Apple se enorgullece de anunciar su mejor trimestre de marzo hasta la fecha", declaró Tim Cook, consejero delegado de Apple, destacando que los ingresos del iPhone alcanzaron un récord en el trimestre, gracias a la "extraordinaria demanda del iPhone 17", mientras que la comercialización de servicios logró otro récord histórico en el segundo trimestre.

"Nuestro sólido desempeño comercial durante el trimestre de marzo generó más de 28.000 millones de dólares en flujo de caja operativo e impulsó nuevos récords para el trimestre de marzo tanto en flujo de caja operativo como en ganancias por acción", afirmó Kevan Parekh, director financiero de Apple, quien subrayó que la continua y fuerte demanda de los productos y servicios de Apple impulsó a la compañía a un nuevo máximo histórico en su base instalada de dispositivos activos en todas las principales categorías de productos y segmentos geográficos.

Por otro lado, el consejo de administración de Apple ha declarado un dividendo en efectivo de 0,27 dólares por acción ordinaria de la compañía, lo que supone un incremento del 4%, que será abonado el próximo 14 de mayo.

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Asimismo, el consejo de administración también ha autorizado un programa adicional para recomprar hasta 100.000 millones de dólares (85.500 millones de euros) en acciones ordinarias de la compañía.