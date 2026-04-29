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Eleva su beneficio un 8%

Deutsche Bank cae en bolsa pese a batir beneficios por el aumento de provisiones hasta los 519 millones

El mayor banco de Alemania eleva su beneficio un 8% hasta los 2.200 millones de euros después de impuestos

Archivo - Deutsche Bank

Archivo - Deutsche Bank / Arne Dedert/dpa - Archivo

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Deutsche Bank registró este miércoles un beneficio trimestral récord de 2.200 millones de euros, un 8% más, aunque no logró convencer del todo a los inversores en Fráncfort tras anunciar provisiones crediticias por valor de 519 millones de euros en los tres primeros meses del año. Aunque los ingresos del mayor banco alemán se ajustaron a las expectativas de los analistas, la entidad reconoció que una "exposición a un único cliente" relacionada con el sector inmobiliario comercial provocó un aumento de sus provisiones crediticias en el primer trimestre del año. Los títulos de Deutsche Bank ceden en torno al 2% en el parqué de Fráncfort este miércoles tras conocer los resultados.

Por otro lado, los ingresos de la banca privada, aumentaron en torno al 5% en este periodo hasta los 2.567 millones de euros, mientras que el negocio de gestión de activos creció un 10%. El desenlace de la contienda entre Washington y Teherán en Oriente Próximo ha pesado sobre varias entidades financieras en el primer tramo del año, aunque el tirón de su gestora DWS logró compensar las pérdidas en el banco corporativo y los resultados planos en el banco de inversión. El banco ha puesto más énfasis en DWS después de que acordó adquirir el 40% del fondo Nippon Life India este año.

Christian Sewing, consejero delegado de Deutsche Bank, valoró de forma positiva el despliegue de su nueva estrategia. “Las tres palancas estratégicas —el crecimiento selectivo, el modelo operativo escalable y la gestión disciplinada del capital— respaldan nuestra capacidad para generar valor a largo plazo para los accionistas y nuestra ambición de convertirnos en el líder europeo”, afirmó este miércoles.

Riesgo inmobiliario creciente

En apenas el primer trimestre del año, las provisiones del banco se dispararon un 77% interanual hasta alcanzar los 290 millones de euros, después de que la entidad revelara que un "suceso puntual" en el mercado inmobiliario había lastrado sus resultados. Deutsche Bank cuenta con una amplia cartera de inmuebles comerciales y añadió que se enfrentaba a "dificultades de refinanciación y al riesgo de fluctuación e incertidumbre en el valor de las garantías, especialmente en el sector de oficinas de la costa oeste de EEUU".

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"Los principales riesgos para la cartera están relacionados con la refinanciación y la prórroga de los préstamos que vencen, que se ven afectados negativamente por el impacto del aumento de los tipos de interés en el valor de las garantías, así como en el servicio de la deuda", señaló el banco en su informe de resultados. 

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