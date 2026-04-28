Congreso de los Diputados
El PNV se abstendrá en la votación de la prórroga de los alquileres
Maribel Vaquero afirma que esta abstención se debe a cuestiones "de forma y de fondo" y reclama "acuerdos a medio y largo plazo" para abordar el problema de la vivienda
EFE
Madrid
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha anunciado que su grupo se abstendrá esta tarde en la votación en el pleno del decreto ley que prorroga los contratos de alquiler.
Vaquero ha explicado, en una rueda de prensa, que esta abstención se debe a cuestiones "de forma y de fondo" y ha dicho que, si bien no duda de que la medida sea "bienintencionada", lo que se necesita para abordar la crisis de la vivienda son "acuerdos a medio y largo plazo".
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