Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ruta Son GotleuConstructor Condenado PrisiónObras Ilegales BinissalemDesequilibrio Lingüístico UIBAparcamiento Son Gotleu
instagramlinkedin

Gobierno

Directo | El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley que reforma la prevención laboral

La norma contempla los riesgos digitales, las catástrofes naturales o los fenómenos meteorológicos adversos como factores de riesgo, así como los relacionados con la demografía

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / Sara Fernández

EFE

Madrid

El Consejo de Ministros aprueba este martes el anteproyecto de ley que reforma la ley de prevención de riesgos laborales, un texto que fue consensuado con los sindicatos, pero no con la patronal, y que trata de actualizar una normativa que tiene ya 30 años.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra este 28 de abril, el Consejo de Ministros verá en primera vuelta el anteproyecto de ley, que deberá volver por segunda vez antes de ser enviado a las Cortes para su tramitación como proyecto de ley. El anteproyecto, que modifica el Estatuto de los Trabajadores, la ley de prevención de riesgos laborales de 1995 y el reglamento de los servicios de prevención de 1997, trata de modernizar y adaptar la prevención de riesgos a la nueva realidad laboral y social.

Esta reforma busca introducir la perspectiva de género en la prevención y fomentar la gestión preventiva de forma más amplia con evaluación de los riesgos psicosociales, que se reconocen de forma expresa. La norma contempla también los riesgos digitales, las catástrofes naturales o los fenómenos meteorológicos adversos como factores de riesgo laboral, así como los relacionados con la demografía como el envejecimiento de la población trabajadora.

Se aborda el derecho a la desconexión digital y la paralización de la actividad ante riesgo grave e inminente, al tiempo que se amplía la vigilancia de la salud no solo a la parte meramente física sino también mental, social o emocional.

Delegado territorial para microempresas

La norma introduce la figura del agente territorial de prevención de riesgos laborales, que podrá visitar los centros de trabajo y proponer a las empresas la adopción de medidas preventivas o acciones para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores.

Noticias relacionadas

Esta nueva figura, que podrá actuar en empresas de hasta 10 trabajadores para reforzar la prevención en pymes o compañías en las que no hay representación sindical, fue uno de los escollos para que la patronal CEOE-Cepyme no se sumara al pacto entre Gobierno y sindicatos.

TEMAS

  • riesgos laborales
  • Consejo de Ministros
  • Gobierno
  • mercado laboral
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
  2. Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo
  3. Confirman la sanción millonaria a un bar de Calvià por incumplir las normas Covid
  4. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
  5. El Govern comparte los detalles de la futura línea de metro de Palma y abre el periodo de alegaciones sobre el proyecto
  6. Nuredduna, la calle del mito, la mentira y la transformación
  7. Un gesto en pleno vuelo a Mallorca desata el debate sobre las conductas incívicas de los pasajeros
  8. Planes en Mallorca para el puente de mayo de 2026: música, mercados, deporte y cultura al aire libre

Nace un polluelo de buitre negro en la Serra de Tramuntana

Nace un polluelo de buitre negro en la Serra de Tramuntana

Piden 500 euros por dormir en este "cuartito" de una terraza en Inca: "Es una vergüenza"

Piden 500 euros por dormir en este "cuartito" de una terraza en Inca: "Es una vergüenza"

Juicio al padre y la abuela de una niña por abusos sexuales y malos tratos en Palma

Juicio al padre y la abuela de una niña por abusos sexuales y malos tratos en Palma

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Día Vino D.O. 2026 reivindicará el enoturismo como fuente de riqueza en las zonas rurales

El Día Vino D.O. 2026 reivindicará el enoturismo como fuente de riqueza en las zonas rurales

El Senado rechaza condenar la rotura de la fotografía de Aurora Picornell en el Parlament

El Senado rechaza condenar la rotura de la fotografía de Aurora Picornell en el Parlament

De la cama de un hospital a ordenarse sacerdote en Mallorca: la historia de Andrés David Forero, tras un año marcado por el cáncer

De la cama de un hospital a ordenarse sacerdote en Mallorca: la historia de Andrés David Forero, tras un año marcado por el cáncer
Tracking Pixel Contents