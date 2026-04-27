Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vídeo RyanairVPO Lujo Es JonquetAtropello PeatónRobos Violencia PalmaEl Tiempo Mallorca
instagramlinkedin

ACCIDENTE FERROVIARIO

El PP pide la dimisión al presidente de ADIF, que la descarta

Luis Pedro Marco de la Peña señaló que "no está probado" que el accidente de Adamuz fuese por una rotura de vía en la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria

Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif.

Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif. / Álex Zea

Gabriel Santamarina

Madrid

El Partido Popular ha exigido al presidente de Adif y Adif Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña, su dimisión al frente del administrador ferroviario por el accidente de Adamuz que causó el fallecimiento de 46 personas. El directivo del organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lo ha descartado.

Luis Pedro Marco de la Peña explicó, durante la Comisión de Investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria, que "ha hecho un examen a conciencia de sus actos y acciones como responsable de Adif y no he encontrado acción u omisión que ha podido contribuido para evitar el accidente". En ese sentido, aseguró que tiene un "compromiso por la verdad". "No voy a dimitir", sentenció.

Noticias relacionadas

Preguntado por la formación conservadora si el motivo del descarrilamiento del tren Iryo fue una rotura en la vía, el presidente de Adif señaló que "no está probado". A lo que se refiere el primer espada del administrador ferroviario es que todavía no se ha publicado ningún informe definitivo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Adif
  • Ministerio de Transportes
  • Óscar Puente
  • transporte
  • tren
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
  2. Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
  3. Los 170.000 empleados de Hostelería balear ven subir su sueldo un 4% y ganan a la inflación
  4. Colocan carteles y alambres en protesta por las excursiones a la playa de es Carbó
  5. Julio Velasco, coordinador de trasplantes en Son Espases: «No olvidaré nunca el sufrimiento de las familias en la pandemia de la covid, fue muy duro»
  6. Trabajadores sociales denuncian presiones políticas ante el proceso de regularización de migrantes en Baleares
  7. Largas colas en la inauguración de 99cheesecake en Palma
  8. Baleares comunica al Gobierno la ampliación a toda Mallorca de las medidas para controlar el 'banyarriquer'

Andratx estudia una prueba piloto para cerrar al tráfico la Plaza de España los fines de semana

Andratx estudia una prueba piloto para cerrar al tráfico la Plaza de España los fines de semana

Denunciado un pasajero que llegó al aeropuerto de Palma con 1.144 pastillas de viagra de contrabando

Denunciado un pasajero que llegó al aeropuerto de Palma con 1.144 pastillas de viagra de contrabando

Palma recurre la orden del Gobierno de retirar el monumento de sa Feixina y pide su suspensión cautelar

Palma recurre la orden del Gobierno de retirar el monumento de sa Feixina y pide su suspensión cautelar

Son Bunyola alumbra su primer vino tras más de cien años de la última cosecha

Son Bunyola alumbra su primer vino tras más de cien años de la última cosecha

Son Bunyola alumbra su primer vino tras más de cien años de la última cosecha

Son Bunyola alumbra su primer vino tras más de cien años de la última cosecha

Identificados los restos de Antoni Sitges Febrer, asesinado en Son Coletes en 1936

Identificados los restos de Antoni Sitges Febrer, asesinado en Son Coletes en 1936

El PP tumbará la ley del PSOE para limitar la entrada de coches en Mallorca

El PP tumbará la ley del PSOE para limitar la entrada de coches en Mallorca
Tracking Pixel Contents