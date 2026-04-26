Las prácticas extracurriculares, clave para acceder al empleo

Las prácticas extracurriculares se han consolidado como una de las vías de acceso al mercado laboral para estudiantes y titulados de les Balears. El Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) de la UIB, que gestiona la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), confirma esta tendencia con datos que muestran estabilidad y un ligero crecimiento en el volumen de prácticas, que han alcanzado un máximo de 601 durante el curso 2024-25.

Otro indicador relevante es el aumento progresivo de la contratación tras las prácticas, que evidencia que no son solo una etapa formativa, sino una herramienta de captación de talento para las empresas. Además, el contexto estacional del mercado balear impulsa una demanda anticipada, especialmente antes de la temporada de verano, cuando los estudiantes pueden compatibilizar mejor su incorporación laboral y adquirir una primera experiencia profesional.

En paralelo, el análisis de las ofertas laborales gestionadas por el DOIP refleja un doble comportamiento: se mantiene el peso de los sectores tradicionales y, al mismo tiempo, crecen los ámbitos vinculados a la transformación digital y técnica. Esta evolución muestra un mercado cada vez más dinámico y diversificado.

El turismo y los servicios continúan concentrando una parte significativa de las ofertas, aunque con una evolución hacia perfiles más cualificados. A su vez, las tecnologías de la información (TIC) registran un crecimiento sostenido, con más oportunidades en desarrollo web, gestión de datos y marketing digital.

La administración y las finanzas mantienen una demanda constante de perfiles de gestión, mientras que la ingeniería y los sectores técnicos se encuentran en expansión, especialmente en áreas como la ingeniería industrial, la edificación o la energía.

Más allá de los sectores, el mercado laboral actual se caracteriza por la diversidad de perfiles demandados. Por una parte, se requieren perfiles altamente especializados; por otra, crecen las ofertas que priorizan competencias frente a la titulación específica, especialmente en entornos cambiantes.

En este contexto, ganan protagonismo los perfiles híbridos: profesionales que combinan conocimientos técnicos con habilidades transversales como idiomas, competencias digitales, uso de IA, liderazgo o adaptación al cambio.

Entre los perfiles más demandados destacan desarrolladores web y software, especialistas en marketing digital, gestores de contenidos y datos, ingenieros, perfiles administrativos y profesionales de atención al cliente cualificada. También se valoran combinaciones híbridas como administración con competencias digitales o turismo vinculado al e-commerce.

Todas las ofertas activas se pueden consultar en el tablón de ofertas de la web del DOIP.