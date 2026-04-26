La FP, más cercana a las necesidades reales de las empresas

La Formación en Empresa u Organismo Equiparado (FEMPO) posibilitará que, a lo largo del presente curso 2025-2026, hasta 14.500 alumnos de Formación Profesional de Balears realicen estancias en empresas.

FEMPO es el nuevo sistema de formación práctica y viene regulado por la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, en vigor desde el 21 de abril de 2022. En Balears, está coordinado por la Dirección General de Formación Profesional y Orientación Educativa, cuya titular es Isabel Salas.

Salas explica que «las expectativas» de la Conselleria de Educación y Universidades como de la propia Dirección General «son altas». Y razona que «si, a día 13 de marzo, manejábamos el dato de más de 3.000 alumnos dados de alta en la Seguridad Social, una semana más tarde, ya estábamos en 4.000». En ese sentido, apunta la directora general, «cabe significar también que son los meses de marzo y abril aquellos en los que se concentra la mayoría de estancias formativas en empresa para el alumnado».

La empresa Llum Magnètic es una de las que participan del nuevo modelo. «Nuestra implicación con la Formación Profesional no es de ahora, sino que viene de lejos. Hemos participado del programa anterior, Formación en Centros de Trabajo, como también en la FP Dual e incluso con otras organización (caso de la Formación Laboral de la Construcción) para realizar prácticas en empresa», empieza diciendo Ramón Jesús, responsable de Formación de la compañía.

Por otra parte, Jesús explica que el cambio de modelo anterior a FEMPO «puede ser positivo porque el alumno tiene contacto antes con la empresa, lo cual debe beneficiar tanto al propio alumno (ya sea de grado medio o grado superior) como también a la empresa. Considero que todo lo que sea formarse en empresa es aprendizaje; es olvidarse un poco del currículum y ver las cosas de otra manera».

Desde el Govern, Salas valora como parte positiva de FEMPO que «por primera vez, desde el primer curso, el alumnado podrá saber o constatar, cuando llegue a la empresa, si la materia que ha elegido para formarse responde a sus expectativas. Además, el alumno recibirá una formación más práctica en un entorno real».

En el otro lado de la balanza, la directora general de FP esgrime que «una de las desventajas del nuevo modelo es que dificulta la gestión por parte del docente. Es decir, es un modelo pensado para adaptarse a cada una de las necesidades individuales de cada alumno. Esto hace que no sirva un modelo generalista, un modelo que sirva para todos, sino que se requiere una documentación individualizada».

Una de las reinvindicaciones del sector empresarial en Balears tiene que ver en las últimas décadas con la necesidad de tener mano de obra cualificada para atender las necesidades de las propias empresas y, en definitiva, del mercado. ¿Puede ser FEMPO una forma de paliar ese déficit?

«Debemos tener en cuenta, efectivamente, que las empresas tienen una gran necesidad de incorporar mano de obra cualificada. Hay muchas empresas que tienen un problema notable de relevo generacional, y reclaman alumnado cualificado, alumnado que se está formando y del que las empresas quieren que conozcan sus especificidades». Dicho esto, añade: «El hecho de que haya mano de obra cualificada en cada uno de nuestros sectores es relevante sobre todo pensando en qué modelo económico queremos en Balears, y es clave que se traslade la idea de que la formación es importante y es cosa de todos», argumenta Isabel Salas.

El gerente de Llucm Magnètic, Manuel de los Santos, corrobora que en Mallorca y en Balears «cuesta encontrar personal verdaderamente cualificado» y ve en el modelo FEMPO una oportunidad de captarlo y retenerlo. «El hecho de integrar directamente desde la formación a estos alumnos sí que va a contribuir, evidentemente, a paliar esa necesidad -que es real- de las empresas». A su lado, Jesús advierte «no hay que olvidar que estamos en Balears y que nuestro mercado laboral es el que es, con sus limitaciones insulares, de modo que, para una empresa como la nuestra, si no formas directamente al personal no avanzas. Por tanto, veo esta puerta de entrada bastante operativa».

Pese a todo, Jesús reivindica que no se deje de lado ni en un plano secundario la Formación Profesional Dual, de la que también se han nutrido en Llum Magnètic.

En opinión de Salas, la implicación de todos los agentes implicdos es fundamental para conseguir el objetivo fijado: «Es importante que no solo la Conselleria de Educación y Universidades y los docentes, sino también el sector privado apuesten por esta formación de calidad en los centros educativos y en las propias empresas».

Para el buen funcionamiento del modelo FEMPO, la Dirección General de FP ha articulado el Servicio de Convenios y Empresa, así como la figura del prospector.

Respecto al servicio de Convenios y Empresa, la directora general detalla que «su principal función es reforzar larelación directa entre el sistema educativo y el tejido empresarial. Era necesaria la creación de este servicio, con la nueva normativa, las nuevas funciones y el aumento de estancias formativas».

La figura física que actúa de enlace entre -por un lado- el sistema educativo y -por otro- el tejido empresarial acogido al modelo FEMPO es la del prospector.

«Esta figura se creó -subraya Isabel Salas-en septiembre de 2025, en el marco del servicio de Convenios y Empresas. El prospector es realmente un profesional que se encarga de esa conexión entre el sistema educativo y el tejido empresarial. Tiene varias funciones, pero si pensamos que ha aumentado el número de alumnos que pasan por la formación en empresa y que, además, estos deben iniciar esa formación práctica en un entorno real, el prospector también se ocupa de identificar y captar empresas».

Directivos y alumnos de Llum Magnètic / M.M.

Alumnos aplicados y con voluntad de permanencia

Jaume Font, Roberto Alonso y Biel Gual son los tres alumnos seleccionados para formarse en la Llum Magnètic, ubicada en el polígono de Can Valero, en Palma. Es una empresa instaladora, especializada en instalaciones integrales y de alto standing que, en la actualidad, cuenta con 76 profesionales de perfiles muy variopintos: fontaneros, electricistas, programadores, frigoristas, entre otros.

Font, de 20 años, estudia el ciclo ‘Desarrollo de Aplicaciones Web’ en Es Liceu, de Marratxí. «La experiencia en Lluc Magnètic está siendo muy buena y me siento a gusto aprendiendo y aportando. Es una empresa muy enfocada a la domótica y a la tecnología, y aprendo de ello y de todas las vertientes de la empresa, entre ellas electricidad y fontanería» .

Alonso, de 39 años, estudia el ciclo ‘Técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados’, como también hace Biel Gual, de 21 años; ambos en el IES Arxiduc, de Palma. «Yo me tuve que reinventar, tras dejar el mundo del retail, y me decanté por la electricidad, porque tiene mucha salida profesional. Empecé en Llum Magnètic pisando la obra, viendo las instalaciones, y ahora estoy más enfocado en el apartado técnico. Valoro muy positivamente la formación en la empresa, es muy gratificante para mí», afirma Alonso.

Gual , en la misma línea que sus compañeros, comenta que «la valoración es bastante buena. Los compañeros que están aquí conmigo me ayudan a aprender todos los conceptos que he estado estudiando, y me está gustando ver el trabajo que se tiene que hacer cuando hay que comenzar una instalación eléctrica».

Los tres alumnos manifiestan abiertamente su voluntad de, una vez finalizado el período formativo, poder ser incorporados a la plantilla definitiva de Lluc Magnètic, y hacen votos para ello, aunque los tres admiten que «no depende solamente de nosotros». «Personalmente -confiesa Gual-, me gustaría seguir progresasando, porque al final se trata de ir aprendiendo cada día el oficio».

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Al escuchar sus palabras, el gerente de Llum Magnètic, Manuel de los Santos, corrobora lo acertado de la reflexión. Por otra parte, incide en que también para la empresa la valoración del trabajo-aprendizaje de los alumnos es altamente satisfactoria hasta la fecha. «Es positiva, sin duda. Los tres se han implicado muy bien en la estructura de la empresa, están con ganas de aprender y están trabajando bien».