Nike recortará 1.400 empleos, principalmente en tecnología, tras ganar un 35% menos y prever caída de ingresos

El capítulo de las reesctructuraciones en Nike no cesa. Este viernes, la multinacional especializada en calzado y ropa deportiva ha anunciado que recortará unos 1.400 puestos de trabajo —casi el 2% de su plantilla— en su área de Operaciones Globales, con especial impacto en puestos de trabajo relacionados con la tecnología. El movimiento llega en plena caída de beneficios y con previsiones de ingresos a la baja.

Según trasladó la propia empresa, el objetivo es simplificar su estructura y reducir costes en un momento en el que el crecimiento ha frenado. "Estos cambios buscan que la empresa sea menos compleja y más ágil", informó Venkatesh Alagirisamy, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Nike, subrayando que, de cara al futuro, esto significa simplificar algunos aspectos de la forma de operar de Nike, utilizar una automatización más avanzada y construir una base integral aún más sólida para el crecimiento futuro.

El ajuste se suma a otro anunciado el pasado mes de enero, cuando Nike ya comunicó el recorte de 775 empleos en sus centros de distribución. En total, la reestructuración afecta ya a más de 2.000 puestos en pocos meses.

Menos beneficios, ventas estancadas

Nike ganó 520 millones de dólares (unos 445 millones de euros) entre diciembre y febrero —su tercer trimestre fiscal—, un 35% menos que un año antes. Las ventas, en cambio, se mantuvieron prácticamente planas, en 11.279 millones de dólares.

Y es que, para el sector, el problema de la multinacional no está tanto en el presente como en lo que viene. La compañía prevé que los ingresos caigan entre un 2% y un 4% en el último trimestre de su ejercicio de este 2026. En este conetxto, Norteamérica aguanta, pero China vuelve a ser el principal lastre, junto al retroceso de Converse.

El ajuste laboral encaja con ese escenario,caracterizado por un menor número de ingresos y una estructura sobredimensionada tras años de expansión. La tecnológica —uno de los pilares de la estrategia digital de Nike— pasa ahora a ser también uno de los focos de recorte.

Su carácter aspiracional se pone en duda

Tal y como recuerdan los analistas de mercado de la plataforma de inversiones XTB, las acciones de Nike han caído a niveles no vistos en más de una década y acumulan un desplome superior al 70% desde los máximos de 2021, lo que demuestra una falta de confianza en los inversores. Incluso, empiezan a cuestionar la capacidad de la marca para mantener su posicionamiento premium, una de sus principales ventajas históricas.

Durante años, explican, Nike fue una máquina casi perfecta en la que su marca aspiracional le permitía lograr márgenes altos y un crecimiento global sostenido. Sin embargo, tal y como refleja la ralentización en las ventas y la caída de beneficios, el mercado ya encaja esta desaceleracion como un sintoma estructura, lejos de un bache puntual.

La caía en China es una de las más doloras para la compañía, país que antes era uno de los grandes pilares de crecimiento de Nike. Ahora, tras una perdida de atractivo de marca frente a competidores locales, menor consumo en un contexto económico más débil y un ajuste de inventarios tras acumular demasiado stock, parece que las caidas continuaran.

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A ello se suma la presión competitiva que ejercen marcas como la marca suiza On Holding o Deckers Outdoor —propietaria de Hoka—, quienes están ganando terreno en segmentos clave, especialmente entre consumidores de mayor poder adquisitivo, junto al alza de competidores locales o marcas más baratas.