Bankinter gana 291 millones hasta marzo, un 8% más, impulsado por el crecimiento de márgenes y clientes
Los principales ratios de rentabilidad sobre recursos propios (ROE) y ROTE se sitúan en el 18,8% y 20%, respectivamente, entre los más elevados de Europa
Bankinter inaugura la temporada de resultados en el Ibex 35 tras elevar su beneficio neto un 7,6% (8,2% antes de impuestos) hasta los 291 millones de euros en el primer trimestre de 2026, según ha informado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Entre el periodo de enero y marzo, el banco ha consolidado el dinamismo del negocio con clientes, con un avance del 5% en al inversión crediticia. Además, la entidad también ha destacado el fuerte tirón de los recursos gestionados fuera del balance, que crecen un 17% en este periodo. La evolución del negocio también ha impulsado todos los márgenes: el de intereses ha avanzado un 5,5%; el margen bruto, un 6,5% y el de explotación, un 8,7%.
En paralelo, los principales ratios también reflejan la solidez del balance. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE, por sus siglas) —que mide el beneficio obtenido por cada euro aportado por los accionistas— se ha situado en el 18,8%, con un ROTE del 20%, lo que sitúa al banco entre los más elevados del sector bancario en Europa.
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