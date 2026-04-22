La deuda pública de España baja al 101,2% del PIB en febrero

La deuda de las Administraciones Públicas españolas se situó en febrero de 2026 en el 101,2% del PIB, lo que supone una caída de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, según los datos de avance disponibles que ha publicado este miércoles el Banco de España. Pese a este descenso en relación con la actividad económica, la deuda pública continuó aumentando hasta máximos históricos. En concreto, alcanzó los 1,723 billones de euros, un 4,7% más que un año antes.

Por subsectores, la deuda del Estado ascendió a 1,573 billones de euros, un 5,1% más en tasa interanual, equivalente al 92,4% del PIB. En cambio, la deuda de las Otras Unidades de la Administración Central se redujo un 6,1%, hasta los 34.000 millones de euros, el 2% del PIB.

La deuda de las Administraciones de la Seguridad Social se elevó hasta los 136.000 millones de euros, un 7,9% más que en febrero de 2025, lo que representa el 8% del PIB.

En el ámbito territorial, la deuda de las comunidades autónomas alcanzó los 346.000 millones de euros, el 20,3% del PIB, tras crecer un 2,9% interanual. Por su parte, la de las corporaciones locales se situó en 21.000 millones de euros, el 1,2% del PIB, con un descenso del 9,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

La consolidación de deuda entre los distintos subsectores de las Administraciones Públicas, es decir, la deuda que está en manos de otras administraciones, se situó en 386.000 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 3,8% interanual y equivale al 22,7% del PIB.

Desde diciembre de 2025, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas aumentó en 25.300 millones de euros. En ese periodo, la deuda del Estado creció en 24.500 millones, la de las comunidades autónomas en 4.100 millones y la de las corporaciones locales en 100 millones. En sentido contrario, la deuda de las Otras Unidades de la Administración Central se redujo en 600 millones, mientras que el efecto de la consolidación restó 2.800 millones.

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Por instrumentos, todos los segmentos registraron tasas interanuales positivas. Los valores a largo plazo y los préstamos con vencimiento superior a un año crecieron un 4,6% y un 7,1%, respectivamente, mientras que los instrumentos a corto plazo avanzaron un 1,5%.