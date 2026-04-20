Los trabajadores de las gasolineras convocan una huelga para el puente de Mayo

En plena escalada de los precios de los carburantes, los trabajadores de las gasolineras están llamados a interrumpir su actividad laboral durante el Puente de Mayo. Los sindicatos UGT FICA y CCOO Industria han convocado una huelga en las estaciones de servicio de toda España con el objetivo de desbloquear la negociación de su convenio colectivo. Los paros se desarrollarán el 30 de abril de 2026, de 12:00 a 16:00 horas, y el 3 de mayo de 2026 durante toda la jornada (24 horas), día que coincide con el regreso del puente del Primero de mayo.

Los sindicatos denuncian que, tras meses de negociación y avances parciales, la patronal ha retirado de la mesa "propuestas previamente planteadas" y ha presentado un planteamiento económico "regresivo" que, a su juicio, supone un "ataque directo a las plantillas". "La patronal se lo está llevando crudo mientras los precios de la gasolina están por las nubes y los salarios por los suelos", afirman desde las centrales.

Los representantes de los trabajadores reclaman un incremento salarial mínimo del 2% anual y un mecanismo de garantía que asegure, al menos, la actualización conforme al IPC real más un 0,5%, para preservar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. Según ellos, la patronal planteó una actualización salarial sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminó incrementos previamente planteados.

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Además, CCOO y UGT denuncian la falta de avances en materias fundamentales como la conciliación, la reducción de jornada o la mejora de los pluses, lo que supone un empeoramiento de las condiciones laborales generales. Los sindicatos insisten en la necesidad de alcanzar un acuerdo que garantice "condiciones laborales dignas" y advierten de que, si la patronal no rectifica su posición, "se incrementará la presión sindical hasta lograr un convenio que responda a las necesidades reales de las plantillas".