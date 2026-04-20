La buena marcha económica dispara el peso en la inversión inmobiliaria española en Europa

España ha triplicado en los últimos seis años su peso en la inversión inmobiliaria europea, al calor de los buenos datos de crecimiento de la economía nacional, en contraposición de los países que han liderado históricamente en esta materia, como Reino Unido, Alemania o Francia, que han ido paulatinamente perdiendo cuota de mercado en favor del sur de Europa. Esta es la principal conclusión del último informe Análisis comparativo europeo de inversión inmobiliaria, elaborado por la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), que revela que "España ha pasado de representar aproximadamente el 6% de la inversión inmobiliaria de la eurozona en 2019 al 15% en 2025".

En concreto, según los datos del lobby que agrupa a las ocho principales firmas del sector —BNP Paribas RE, Catella, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills—, España registró en el último año operaciones inmobiliarias por valor de 16.928 millones de euros, por encima de Italia, con 12.000 millones, pero por debajo de Reino Unido, con 58.400 millones, Alemania, con 31.000 millones y Francia, con 20.300 millones. "La inversión en Alemania hace unos años era seis veces superior a la española y ahora no llega a dos veces. La tendencia es que Francia y Alemania pierden cuota de mercado, mientras España e Italia la ganan", explicaron David Alonso y Alexis Proucelot, directores de Research de BNP y Savills, respectivamente.

La inversión crece en España por la diversificación

Uno de los motivos de los buenos datos de España, más allá de los datos 'macro', que han catapultado a nuestro país a situarse en una fase de "aceleración económica", es la amplia diversificación de su mercado, con un fuerte peso del segmento hotelero y residencial, que han vivido años récord al calor del auge del turismo tras la pandemia y la falta de oferta de vivienda. Estas dos clases de inmuebles suponen más de la mitad del total de transacciones, 27% y 24%, respectivamente, frente al 24 y 9%% de la Eurozona, según los datos aportados por la ACI.

El sector más afectado en los últimos ejercicios han sido las oficinas, que han sufrido un ajuste importante en la inversión, debido a la espiral negativa en la que han entrado con el crecimiento del teletrabajo. "Es el culpable de la caída en la inversión en Europa: por ejemplo, en Alemania se transaccionaban 35.000 millones de euros en estos inmuebles y ahora solo 5.000, mientras, en Francia, la inversión ha caído de 26.500 a 7.000 millones. En cambio, en España, aunque cae un 50%, pasa de 4.000 millones a 2.000", comentan los consultores Alonso y Proucelot.

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Sobre el auge de las grandes operaciones en el país, especialmente aquellas que superan los mil millones de euros, los dos portavoces de la ACI señalan que "demuestran la confianza de los inversores extranjeros en el país" y que esperan que en los próximos meses puedan cerrarse más. "El mercado español es cada vez más líquido. Eso demuestra que ha entrado en otra dimensión, cada vez más institucionalizado. Esto nos va a permitir seguir creciendo y mejorar en 2026 las cifras de 2025 a pesar del ruido de la guerra de Irán", concluyeron David Alonso y Alexis Proucelot.