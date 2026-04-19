Microcredenciales UIB: formación flexible que impulsa la empleabilidad en Balears / .

El despliegue del Pla Microcreds en las Illes Balears se ha consolidado como una de las iniciativas más relevantes en materia de formación universitaria orientada a la empleabilidad. Estas microcredenciales universitarias, centradas en la adquisición de competencias específicas mediante formaciones breves y flexibles, ha superado con creces los objetivos iniciales previstos en el territorio.

Con una meta fijada en 529 certificaciones, el programa ya ha alcanzado las 3.455 microcredenciales certificadas y prevé llegar a cerca de 4.000 al cierre del proyecto. Estas cifras sitúan a las Illes Balears como un caso destacado dentro del conjunto estatal, donde el objetivo global es de 13.663 certificaciones.

La iniciativa ha contado con la implicación de diversos centros de la Universitat de les Illes Balears, con especial protagonismo de la Facultad de Educación, que concentra el mayor volumen de alumnado certificado. También participan las Facultades de Enfermería y Fisioterapia, Filosofía y Letras, Economía y Empresa, Ciencias, Derecho y Psicología, así como el Centro de Estudios de Postgrado, la Escuela Politécnica y el IRIE.

Más allá de los datos, el Pla Microcreds de la UIB responde a la necesidad de adaptar los perfiles profesionales a un mercado laboral en constante transformación. Estas formaciones permiten adquirir competencias concretas de forma ágil, favoreciendo la inserción y promoción laboral, con impacto directo en el tejido económico de las islas.

En este contexto, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) desempeña un papel clave en la gestión del programa, conectando universidad y empresa.

El proyecto forma parte del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència y está financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Se enmarca en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y está impulsado por la Dirección General de Universidades del Govern de les Illes Balears.