Luis Granda, socio fundador del despacho Granda y empresario: «El gran reto de las empresas familiares es transmitir hambre a las siguientes generaciones»

«Protocolo Familiar y Relevo Generacional desde el punto de vista emocional, civil, mercantil y tributario» es el título de su ponencia el 22 de marzo para la Cámara de Comercio de Mallorca. ¿Tantos aspectos hay que tener en cuenta para acometer el relevo generacional en la empresa familiar?

Por supuesto. En la empresa familiar los accionistas son los miembros de la familia empresaria, y ahí intervienen todos estos factores, que a menudo marcan la planificación del relevo generacional. El aspecto emocional, por ejemplo, es fundamental: Las relaciones entre los miembros de la familia entre sí y de éstos con la empresa también son importantísimas. Y no olvidemos que, para el fundador, la empresa familiar es como un hijo más. Por tanto, tiene una carga emocional muy, muy fuerte. Por otra parte, en el ámbito civil, el plan de relevo generacional debe planificar desde el testamento hasta el protocolo familiar; en el terreno mercantil, la parte de la estructura societaria es fundamental, así como la optimización tributaria en la transmisión del patrimonio empresarial hacia las siguientes generaciones.

¿A quién va destinada la jornada de la semana próxima en la Cámara de Comercio de Mallorca?

Fundamentalmente a los empresarios, a fundadores, segunda, tercera y cuarta generación de la empresa familiar y también a altos directivos de empresas familiares. Las personas que asistan a la webinar se van a llevar las claves (a través de pinceladas) para aplicar en el relevo generacional en el seno de la empresa familiar. Se llevarán una visión amplia, una visión 360, que les permita implementar de forma adecuada y ordenada ese relevo generacional y optimizar la tributación de sus empresas, ya que el ámbito tributario es fundamental en la planificación de la empresa familiar.

¿Cuál es la clave del éxito para acometer un relevo generacional adecuado en la empresa familiar?

La clave es la buena voluntad de todos los partícipes que trabajen en la empresa familiar. Si no hay buena predisposición, si no es un relevo generacional planificado de una forma consensuada con todos los miembros de la familia, obviamente su éxito va a ser menor. Lo ideal es planificar y acometer un relevo generacional con la mejor disposición de todos los miembros de la familia y consensuadamente con ellos, para que nadie se sienta ni obligado ni forzado, sino para que cada uno pueda manifestar sus intenciones respecto al patrimonio y respecto a la empresa familiar. Porque, en definitiva, cada persona debe intentar ser feliz y debe hacer y trabajar lo que de verdad le gusta, sea en la empresa familiar o no.

¿Hasta qué punto es necesario acudir a profesionales especializados para planificar adecuadamente ese relevo generacional?

Como en todos los ámbitos de la vida, es fundamental tener el apoyo de profesionales altamente especializados. La medicina es la profesión más segmentada del mundo y en el ámbito jurídico-tributario debemos también acudir a especialistas en cada materia. En nuestro caso, todos los profesionales del despacho son hijos o nietos de empresario, y eso es algo que se tiene o no se tiene: hemos vivido las situaciones de las familias empresarias o de las familias en la nuestra propia desde pequeños y eso es algo que nos diferencia. Es nuestro mayor valor diferencial como despacho.

¿Qué es el protocolo familiar y qué importancia tiene?

El protocolo familiar es un documento en el que se regulan las relaciones entre los miembros de la familia con la empresa entre ellos y con el patrimonio. Es un documento que es el fruto de un trabajo de 12-15 meses donde se prevén situaciones de futuro para darle las soluciones en base a los valores de la compañía, de la familia y en base a los objetivos de la familia empresaria. Lo más importante no es solo el documento, que es el fruto y el resultado de un trabajo minucioso, sino todo el proceso de compartir experiencias y objetivos, para que cada uno pueda manifestarse con absoluta libertad respecto a aquello que quiere y de lo que no quiere para su vida con respecto a la empresa familiar y al patrimonio familiar.

Como en muchas cosas, también en el relevo familiar las prisas deben ser malas consejeras…

Yo creo que uno de los aspectos positivos de planificar adecuadamente el relevo generacional es tener la posibilidad de hablar de cuestiones incómodas en el ámbito de la empresa, cuando tenemos diferentes opiniones y diferentes perspectivas. Creo que todo lo que sea hablar las cosas, compartir experiencias y objetivos es positivo. Evidentemente, cuanto mayor es el número de miembros de la familia, mayor será el número de visiones y de perspectivas y de objetivos. Pero las diferencias siempre han existido: la clave está en gestionarlas, para llegar a un acuerdo en donde todo el mundo, toda la familia, se sienta satisfecho en un 80%, renunciando a un 20% de su satisfacción personal en beneficio del objetivo común, familiar y empresarial.

¿Cuál es el mayor motivo de conflicto entre los miembros de la familia en una empresa familiar?

El mayor conflicto suele ser el relativo a la implicación de cada miembro de la familia en la empresa. Cuando varios familiares trabajan en la empresa, el nivel de compromiso no siempre es el mismo entre todos. Por tanto, eso genera (o puede generar) ciertos conflictos internos, así como también, otro elemento de conflicto, suele ser la retribución de los miembros de la familia que trabajan en la empresa, cuando éstos aspectos no se han trabajado ni planificado.

¿Qué hay de cierto en la frase tópica que dice que, en la empresa familiar, la primera generación la crea, la segunda la mantiene y la tercera es la que la pierde?

La estadística así lo dice, y los datos son irrefutables. Precisamente, la misión de nuestro despacho es ayudar a las empresas y a las familias a que esto no ocurra; es decir, propiciar que, planificando de forma adecuada en todos los ámbitos, se acometa un relevo generacional que permita la supervivencia de las empresas familiares, más allá de una, dos o tres generaciones. Ahora bien, yo siempre digo -y hablo en primera persona del plural cuando digo esto-, que el gran reto que tenemos las familias empresarias es transmitir hambre a la siguiente generación. Y no me refiero a hambre de dinero, sino a hambre por querer ser mejor cada día, por querer crecer, por querer invertir…

¿En qué consiste el método Granda? ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen con su aplicación ?

Nosotros no somos una asesoría al uso, en el sentido de que no llevamos contabilidad ni impuestos. Somos un despacho de optimización fiscal, abierto, colaborativo y transparente. Cuando trabajamos con una empresa familiar, ésta ya tiene su asesor y su abogado, pero nuestro trabajo es perfectamente compatible; de hecho, trabajamos con ellos. Dicho esto, ¿qué es el método Granda? Es una metodología que hemos desarrollado en el despacho como consecuencia de la implantación en el año 2006 de la ISO 9001, el certificado de calidad; fuimos en aquel momento el segundo despacho de España en obtenerla. Tenemos unos procedimientos muy consolidados, que aportan garantía jurídica a los clientes y que aportan todo el conocimiento y toda la experiencia adquiridos a lo largo de 30 años de actividad profesional y empresarial. Todos los expedientes de todos los clientes se ejecutan en base a estos procedimientos, que forman parte de nuestra esencia. Los beneficios que consiguen quienes aplican el método Granda son, esencialmente, seguridad jurídica, cumplimiento de los plazos, eficiencia operativa y ahorro fiscal.

¿Cómo se puede conseguir la aludida optimización fiscal?

Hay dos elementos muy importantes (diría que fundamentales) a considerar en esta materia para la empresa familiar y la familia empresaria. Uno de ellos es tener una estructura societaria adecuada (a través, entre otras figuras tributarias, de la sociedad holding, o sub-holding), en que se permita, por un lado, proteger el patrimonio y, por otro, optimizar todos los impuestos, tanto de la familia como de la empresa. Es muy importante destacar, por ejemplo, las deducciones fiscales por inversión en proyectos de investigación y desarrollo ajenos, es decir, ejecutados por terceras empresas, que tienen un ahorro fiscal del 130%, en 7 meses, sobre la inversión realizada. Somos el único despacho de España especializado en el ámbito de la optimización fiscal y del relevo generacional. Estamos a la vanguardia de las herramientas que ofrece nuestro sistema tributario para optimizar la tributación tanto de las familias como de las empresas.

¿Cómo evalúa el momento de las empresas familiares en España?

El momento de la empresa familiar no es distinto del momento de las empresas no familiares: por un lado, hay una situación geopolítica mundial que genera mucha incertidumbre y, por otra, también es cierto que ha habido un incremento de los costes laborales que hacen que nuestras empresas en muchos casos se piensen más las decisiones de inversión.

¿Observa alguna singularidad en la empresa familiar mallorquina o balear?

Una de las grandes industrias de la economía balear -obviamente- es el turismo y la hostelería. Prácticamente todas las grandes cadenas españolas son de origen mallorquín, del mismo modo que las grandes compañías hoteleras (y, por consiguiente, también sus proveedores) están en los cinco continentes. Particularmente, veo muy boyante la economía de Balears. Por otra parte, da gusto trabajar en la Comunidad, porque sus empresarios de Balears tienen una visión muy a largo plazo de la empresa familiar y muy amplia en todos sus negocios, siempre en el exterior. En nuestro despacho estamos a la vanguardia de las herramientas que ofrece nuestro sistema tributario para optimizar la tributación tanto de las familias como de las empresas.

¿Cómo surgió la oportunidad de pronunciar conferencias y ponencias sobre el relevo generacional en la empresa familiar?

Noticias relacionadas

Fue una evolución natural. Cuando fundé el despacho en La Coruña en 1994, decidí enfocarlo al ámbito de la familia empresaria y de la empresa familiar, desde una perspectiva distinta, pero complementaria, porque -de hecho- era una necesidad de mi propia familia. Mi padre era empresario y tenía dos asesores, que eran dos exinspectores de Hacienda. Ellos conocían muy bien el ámbito tributario, el ámbito mercantil, pero desconocían absolutamente el ámbito de la familia empresaria y de la empresa familiar. Ahí entendí que había una oportunidad de mercado, una necesidad en las familias empresarias y en las empresas familiares de contar con alguien que entendiera y enfocara sus situaciones desde el interior, desde las vivencias. A partir de ahí, el despacho de La Coruña fue creciendo y ahora tenemos también despacho en Madrid y en Málaga, desde donde atendemos a clientes de toda España, como consecuencia de las conferencias que imparto a lo largo de toda la geografía del país, tanto en cámaras de Comercio como en colegios de Economistas y asociaciones empresariales.